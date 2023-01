A- A+

O Boticário lança dois mapas inéditos em Fortnite para marcar lançamento de fragrâncias Ação foi feita dentro do jogo para tentar atrair público do battle royale

Jogadores de Fortnite ganharam dois mapas “cheirosos”, dentro do jogo. A novidade é uma ação promovida pelo grupo O Boticário, que - tentando se aproximar ainda mais do público gamer - combinou o lançamento de duas novas fragrâncias da linha Egeo em parceria com a Druid e Pixel Hunters dos influenciadores Sharshock, Clebito e Droust. Os mapas se baseiam nos lançamentos Egeo Choc Mint, que traz um aroma misturando chocolate e folhas de menta e Egeo Choc Berry, misturando chocolate e frutas vermelhas.

Ao entrar no battle royale, os jogadores poderão escolher entre uma aventura individual, representada pelo mapa Mint Challenge Run ou em grupo, no cenário Berry Prop Hunt. O primeiro é uma corrida de obstáculos na qual o maior oponente é o tempo. Já no mapa, inspirado na fragrância Choc Berry, o desafio será um pique-esconde.

O game, assim como a ação, é gratuito e compatível com PC, celulares Android e iOS, além de consoles como PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X e Nintendo Switch. Uma vez no jogo basta clicar na aba para alterar o modo, que fica sobre o botão “iniciar partida”, no canto direito da tela; ir até a opção “código da ilha”, colocar o código do Hub Boticário e iniciar a partida. Uma vez dentro do Hub, o jogador poderá escolher um dos mapas do Boticário x Egeo para jogar.

“No Berry Prop Hunt, nós incorporamos a fragrância junto com a própria gameplay do mapa, enquanto no Mint Challenge Run, criamos mais de 10 níveis que proporcionam experiências únicas”, explica Henrique Mancini, fundador do Pixel Hunters e um dos responsáveis pelo desenvolvimento da arena.

A ação não tem data para encerrar.

