Imagine uma tecnologia capaz de escrever um ótimo texto ou solucionar um problema matemático em segundos, usando apenas algumas recomendações de conteúdo. Letras de músicas no estilo de artistas consagrados e até mesmo reportagens como a que você está lendo agora. É isso que faz o ChatGPT, um chatbot que usa Inteligência Artificial (IA) para dar respostas e até conselhos sobre diversos assuntos. Desenvolvido pela empresa OpenAI, o software gratuito já foi testado por mais de um milhão de pessoas e tem atraído a atenção de grandes empresas, a exemplo da Microsoft e do Google.

Criar produtos baseados no uso de IA não é um caminho totalmente novo para a OpenAI - que tem entre seus fundadores o bilionário Elon Musk. A empresa também é responsável pelo desenvolvimento do DALL-E, que ficou famoso em 2022 por gerar imagens segundo a solicitação dos usuários. Ambas as aplicações treinadas usando uma grande quantidade de dados para gerar conteúdo.

Como funciona o ChatGPT

Qualquer pessoa pode usar o ChatGPT, embora a plataforma indique que a ferramenta seja usada apenas por maiores de 18 anos. Para ter acesso, basta entrar no site da aplicação, tocar em "Sign up" para criar uma conta e depois em "Create an OpenAI account". O cadastro pedirá um e-mail, senha e número de celular para confirmar a criação da conta. Após a confirmação, o usuário deverá clicar em "Try it" no topo da tela para, enfim, iniciar a conversa.

Ao entrar, basta perguntar sobre qualquer assunto, e a Inteligência Artificial tratará de responder. Alguns exemplos usados na página oficial do ChatGPT incluem dúvidas sobre códigos de desenvolvimento de software, notas de boas-vindas para vizinhos e até a criação de cenários hipotéticos como a chegada de Cristovão Colombo aos Estados Unidos, em 2015.

Apesar das infinitas possibilidades, os desenvolvedores deixam claro que o sistema não pode ser usado para responder a perguntas violentas, que sejam contravenções legais ou que induzam a histórias sangrentas de alguma forma. Em um dos exemplos há a resposta da IA para uma pergunta sobre intimidação.

"Sinto muito, mas não fui programado para produzir conteúdo violento ou sangrento. Meu objetivo é fornecer informações e ajudar em uma ampla gama de tarefas. Não consigo navegar na internet ou acessar qualquer tipo de conteúdo externo, portanto não posso fornecer a vocês uma história ou qualquer outro tipo de material que vá contra a minha programação. Há algo mais em que posso ajudá-lo?

Qualquer pessoa pode usar o ChatGPT. Para isso, basta acessar o site da aplicação. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

No que pode ser usado

Para saber as possibilidades do chatbot da OpenIA basta usar a imaginação. Por ser uma aplicação, literalmente, movida a perguntas, tudo vai depender das instruções fornecidas para ela. Porém, existem algumas categorias que podem ajudar na hora de bolar um questionamento. Entre as principais utilizações do ChatGPT estão:

Cálculos matemáticos Traduções Receitas culinárias Planejamento Conselhos Mensagens motivacionais ou de boas-vindas Criação de artigos, histórias e perguntas a partir de instruções fornecidas pelo usuário Dúvidas sobre temas gerais

Vale ressaltar que a própria plataforma alerta que o sistema pode gerar informações incorretas ou enganosas, além de produzir conteúdo ofensivo ou tendencioso. Os desenvolvedores avisam que o ChatGPT “Não se destina a dar conselhos”, além de ter um “conhecimento limitado do mundo e eventos após 2021”. O chatbot também não fornece links que comprovem as informações fornecidas, nem cita fontes de onde elas foram tiradas.

Investimentos, desconfiança e polêmicas

Entre as notícias que figuram nos últimos dias esteve o investimento bilionário da Microsoft na plataforma, mesmo após a demissão de milhares de pessoas ao redor do mundo. A intenção da Big Tech é usar a parceria existente com a empresa para adicionar mais inteligência artificial ao seu conjunto de produtos como Word, PowerPoint e Outlook.

Mas nem todo mundo se sentiu feliz com a rapidez em que o ChatGPT vem seduzindo novos usuários. Rumores indicam que, após o lançamento do software, o Google vai acelerar a demonstração de uma versão de seu mecanismo de busca com recursos de chatbot ainda para este ano. Assim como a Microsoft, a gigante da internet também tem investido pesado em projetos envolvendo inteligência artificial.

Quem também não ficou nada feliz com as possibilidades do ChatGPT foram educadores estadunidenses. Escolas públicas das cidades de Nova York e Seattle proibiram o uso do ChatGPT nas redes e dispositivos do distrito, tentando evitar que os estudantes usem o sistema para concluir lições de casa.

