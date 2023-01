A- A+

O que esperar do Galaxy Unpacked? Evento da Samsung acontece no dia 1º de fevereiro e deve mostrar novo Galaxy S23 com câmera de 200MP

Faltam pouquíssimos dias para um dos eventos mais importantes da Samsung. No dia 1º de fevereiro, a partir das 14h45 (horário de Brasília), a fabricante sul-coreana deverá apresentar ao mundo os seus novos modelos de celulares premium Galaxy S23.

Rumores e vazamentos indicam que esta pode ser a linha com os smartphones mais potentes e mais caros da empresa, além de ter como destaque - na versão Ultra - um conjunto de câmeras que traz a principal com 200 megapixels, algo inédito nos telefones da marca.

O blog de Tecnologia e Games reuniu as principais expectativas para o evento, que será realizado na cidade de São Francisco (EUA) e poderá ser visto nos canais oficiais da Samsung.

Foto: Reprodução/WinFuture

Anúncio da linha Galaxy S23

A aposta certa para este ano (e todos os anteriores, já que a Samsung anuncia seus carros-chefe, tradicionalmente no início do ano) são os novos modelos da linha Galaxy S23.

Desta vez, espera-se que a fabricante traga, além da versão tradicional do celular, o modelo S23 Plus e o poderoso Galaxy S23 Ultra - que herdou características da extinta linha Galaxy Note, como a compatibilidade com a S Pen.

Rumores apontam que os dois primeiros modelos vão compartilhar de designs e especificações parecidas, enquanto o terceiro terá uma aparência maior e mais distante dos demais. A principal diferença entre eles deverá estar no conjunto de câmeras, já que vazamentos indicam que o Galaxy S23 Ultra trará uma lente principal de 200MP - um belo salto se comparado aos 108MP que acompanha a versão Ultra do Galaxy S22, lançado no ano passado.

Galaxy S23 Ultra, a aposta gigante da Samsung

O modelo mais robusto da sul-coreana tem sido o dispositivo que concentra a curiosidade dos entusiastas da marca, muito pelos recursos poderosos que deverá apresentar. Estima-se que, além da lente de 200 MP, o celular venha acompanhado também de uma ultrawide de 12MP, uma telefoto de 10MP com zoom óptico de 3x e outra telefoto de 10 MP com zoom óptico de 10x.

A tela também deve chegar maior do que os outros modelos, com 6,8 polegadas, de OLED e com a taxa de atualização de120Hz. O Galaxy S23 Utra também deverá ser equipado com o processador mais novo da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, e ter entre 8 e 12 GB de RAM e 256 GB a 1 TB de armazenamento.

Galaxy S23 e S23 Plus

O Galaxy S23 e o S23 Plus serão supostamente apresentados com telas OLED de 6,1 e 6,6 polegadas, ambas com taxa de atualização de 120Hz. No jogo de câmeras, ambos podem vir com a frontal de 12 MP, mas ainda não se sabe sobre as outras.

Segundo rumores, o Galaxy S23 e o S23 Plus virão com 8 GB de RAM e entre 128 GB e 512 GB de armazenamento. As baterias, que ficam em 3.900mAh para o S23, 4.700mAh para o S23 Plus e 5.000mAh no Ultra.

Outro detalhe que vem sendo aguardado é o aumento do preço dos smartphones. No ano passado, os celulares da linha S22 entraram no mercado brasileiro custando a partir de R$ 5.999. Todos também devem estar disponíveis em quatro cores: preto, branco, verde e rosa-claro.

Nova versão do Galaxy Book 360 também poderá ser apresentada durante o evento. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Galaxy Book 3 e outros dispositivos

Por fim, a Samsung não deve apresentar apenas os seus novos celulares topos de linha. Rumores apontam que a sul-coreana trará, também, novas versões do notebook Galaxy Book 3, divididas entre a versão tradicional, acompanhada dos modelos Galaxy Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 e Book 3 Ultra. Já outros dispositivos, como smartwatches, fones de ouvido e tablet, devem ficar de fora dos lançamentos deste primeiro semestre.

O Galaxy Unpacked será transmitido ao vivo site oficial da Samsung e nos canais no YouTube, TikTok, Twitter, Instagram e Facebook. Quem fizer o pré-cadastro para receber todas as novidades sobre o próximo lançamento da linha Galaxy e adquirir um dos lançamentos ganhará um carregador sem fio Wireless Single Charger.

