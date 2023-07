O que esperar o Galaxy Unpacked 2023? Evento da Samsung deve renovar linha de celulares dobráveis

A- A+

Nesta quarta-feira (26), acontecerá o Galaxy Unpacked 2023. Com transmissão feita diretamente da Coreia do Sul, o evento da Samsung trará novidades sobre sua linha de celulares dobráveis, além de outros produtos. São esperadas novidades para os celulares Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, que chegam a sua quinta geração. Rumores indicam que o foco da sul-coreana estará no design dos produtos, que devem ganhar mudanças sutis na aparência.

Rumores indicam que outros produtos. como o Galaxy Tab 9 e dois novos modelos do relógio inteligente Galaxy Watch 6, também devem dar as caras na apresentação. O blog de Tecnologia e Games separou alguns dos rumores que circulam pela internet sobre os lançamentos da Samsung.

Galaxy Z Fold 5 com vinco mais discreto

Vinco da tela deve ficar mais suave do que no Galaxy Z Fold 4 (foto). Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

O Galaxy Z Fold 5, dobrável mais robusto da marca, deverá receber uma dobradiça mais refinada, diminuindo, assim, o vinco que aparecia na tela do seu antecessor quando o celular era desdobrado. Os rumores também indicam que o aparelho vai ganhar um design mais fino que o Z Fold 4, medindo 13,4 mm em vez de 14,2 mm.

É esperado que o jogo de câmeras do celular também tenha uma atualização, mas nada muito diferente da versão atual do aparelho. As câmeras devem trazer um sensor principal de 50 MP. Nas configurações internas, será disponibilizado com 12 GB de RAM com 256 GB ou 512 GB de armazenamento

Galaxy Z Flip 5 com super tela externa

O aparelho que deve receber uma mudança mais expressiva é o Galaxy Z Flip 5. O celular dobrável mais popular da Samsung deve ganhar uma nova tela externa, bem maior do que a do modelo atual. Rumores indicam que o novo display deve ter 3,4 polegadas com resolução de 720 x 748 - tomando assim todo a parte que circula o visor atual, que possui apenas1,9 polegadas.

O site SnoopyTech vazou uma possível ficha técnica dos celulares, que inclui a adição do processador da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 - feito com aprimoramentos especiais para os celulares da Samsung - para ambos os dispositivos. O Galaxy Z Flip 5 deve ser disponibilizado com 8 GB de RAM com 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Por fim, o dobrável menor deve ser equipado com uma bateria de 3.700 mAh.

Galaxy Tab S9, tradicional e potente

Assim como a linha Tab S8 - lançada no ano passado -, a expectativa para os novos tablets da Samsung é que a série Tab S9 inclua três modelos: Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus e Tab S9 Ultra. Os três podem vir equipados com o Snapdragon 8 Gen 2 atualizado, bem como uma classificação IP67 para resistência à água.

Para o modelo tradicional, é provável que a sul-coreana faça uma grande mudança adicionando uma tela OLED ao modelo mais barato. A bateria também deve sofrer atualização para aguentar mais horas longe do carregador. Porém, nem tudo são flores: imagens vazadas mostram que o Tab S9 tradicional pode contar com apenas uma câmera, ao contrário de seus modelos mais robustos, que devem trazer uma lente dupla na traseira.

A volta da coroa para o Watch 6

Outro produto que deve aparecer durante o Galaxy Unpacked é o novo smartwatch da Samsung, Galaxy Watch 6. O relógio inteligente deve ter uma versão clássica, que traz de volta a coroa em volta do mostrador para ajudar em alguns comandos do dispositivo. Segundo o site The Verge, rumores indicam que o Galaxy Watch 6 padrão será comercializado nos tamanhos de 40 mm e 44 mm. Enquanto isso, o Galaxy Watch 6 Classic poderá alternar entre 43 mm e 47 mm.

Vale ressaltar que os sistemas operacionais de todos os produtos da Samsung também devem ter atualizações após o evento.

Onde assistir ao Galaxy Unpacked 2023

As novidades do ecossistema da Samsung serão reveladas às 7h, horário de Brasília, por conta do fuso horário do país asiático. É possível acompanhar os lançamentos através dos canais oficiais da Samsung no YouTube e site oficial. O blog de Tecnologia e Games estará em São Paulo, a convite da fabricante, para apresentar as novidades em primeira mão.

