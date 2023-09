A- A+

O que muda nos celulares da Apple com a chegada do iOS 17; veja principais recursos Sistema operacional está disponível a partir do iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR

A Apple liberou oficialmente, nesta segunda-feira (18), o novo iOS 17 para seus consumidores. Quem possuir um celular da marca a partir dos iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR, lançados em 2018, poderá atualizar o aparelho e ter acesso às melhorias do sistema operacional. Entre elas, um recurso que usa a tecnologia AirDrop para facilitar o compartilhamento de contatos, transcrição de mensagens da Caixa Postal, criação de um pôster personalizado para os contatos e muito mais.

Nas linhas a seguir, confira as principais mudanças que chegam aos modelos. Vale ressaltar que celulares mais novos, como o recém-lançado iPhone 15, devem ter acesso a todos os recursos, mas é possível que aparelhos mais antigos possam encontrar limitações para o uso de algumas ferramentas.

Pôster de Contato

Pôster de Contato é uma das novidades do iOS 17. Foto: Apple/Divulgação

Um dos recursos que já estava fazendo sucesso, mesmo antes do lançamento oficial do iOS 17, é o Pôster do Contato personalizado. Os usuários podem personalizar o seu próprio e o de seus contatos, mudando totalmente a interface das chamadas recebidas. Também é possível escolher lindos efeitos para fotos ou Memoji, além de tipografia e cores para as fontes que não passam despercebidas, estando disponível também para apps de ligações de terceiros.

Live Voicemail

Mostra a transcrição de uma mensagem de voz em tempo real quando alguém está deixando um recado. Assim, o usuário tem a oportunidade de atender ou não à chamada enquanto o recado está sendo gravado, sabendo da urgência do assunto. Chamadas identificadas como spam pelas operadoras não aparecem como Live Voicemail. Segundo a Apple, em vez disso, elas são imediatamente rejeitadas.

Novos recursos para o FaceTime

O FaceTime ganhou compatibilidade para o envio de arquivos de áudio e vídeo nas conversas se você não quiser fazer uma ligação em tempo real. Também é possível usar reações e novos efeitos nas chamadas de vídeo. Com os recursos da Câmera de Continuidade, os usuários podem iniciar uma chamada de vídeo diretamente da Apple TV ou iniciar a chamada no iPhone e passar para a Apple TV para poder ver os amigos e familiares na televisão.

Aplicativo iMessage repaginado

No app de mensagens, a Apple resolveu incorporar recursos de mensageiros já conhecidos ,como WhatsApp e Telegram. Isso significa que agora é possível ter mais filtros na camada de busca, uma seta para mostrar onde o usuário parou na conversa, a opção responder ao arrastar e muito mais.

Por fim, a adição mais interessante é o "Chegou Bem", recurso que informa aos amigos ou familiares escolhidos pelo usuário se ele chegou em segurança ao seu destino. A Apple explica que, quando uma sessão do Chegou Bem é iniciada, o amigo ou familiar é notificado automaticamente quando o usuário que iniciou a sessão chega ao destino. Se o usuário não estiver avançando em direção ao destino, informações úteis serão compartilhadas com o contato selecionado, como a localização exata, o nível de bateria e o status do sinal.

NameDrop

O NameDrop permite compartilhar com facilidade informações de contato. É só juntar um iPhone ao outro ou a um modelo de Apple Watch compatível. Com o mesmo gesto, os usuários também podem compartilhar conteúdo ou iniciar o SharePlay para ouvir música, assistir a um filme ou jogar juntos quando estiverem fisicamente próximos.

Em Espera

O iOS 17 introduz o recurso Em Espera, que é, basicamente, um descanso de tela com informações básicas quando o telefone está carregando, criadas para serem vistas a distância. Ele pode ser personalizado para mostrar uma variedade de estilos de relógios, fotos ou widgets, incluindo os Conjuntos Inteligentes, que trazem à tona os widgets certos na hora certa. A ferramenta também é compatível com Atividades ao Vivo, Siri, chamadas recebidas e notificações maiores. No iPhone 14 Pro com Tela Sempre Ativa, o recurso está sempre disponível.

Saúde mental no foco

Que a Apple tem vários aplicativos para medir a saúde física do usuário, a gente já sabe. Porém, dessa vez, a gigante de Cupertino trouxe melhorias para o app Saúde englobando recursos voltados para a saúde mental. Os usuários podem registrar seu humor a cada dia e as emoções que sentem em determinados momentos, ver o que pode estar contribuindo para seu estado de espírito e acessar com facilidade avaliações sobre depressão e ansiedade usadas com frequência em consultórios, além dos recursos disponíveis na região.

Veja também

Proposta Processamento de plasma pela rede privada está em pauta no Senado