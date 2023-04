"O Sonic está morto!" Encontre o assassino do ouriço azul em novo jogo da franquia para PC

A- A+

Em "The Murder of Sonic the Hedgehog", o ouriço azul mais famoso do mundo dos games está morto, e cabe ao jogador descobrir o culpado. Ou seriam "culpados"? Essa é a premissa principal do novo jogo lançado pela Sega para a franquia de Sonic, em celebração ao 1º de abril, o conhecido "Dia da Mentira".

Gratuito e exclusivo para PC através da Steam, o jogador pode criar o seu próprio personagem para viver a "novel", um estilo de jogo comum em games de apenas narrativa, sem muita ação envolvida (um exemplo é o jogo The Wolf Among Us, da falecida Tell Tale Games).

A história é simples: Amy, uma das personagens da franquia, organiza seu aniversário para ser uma festa misteriosa que tem como objetivo os amigos a bordo do trem "Mirage Express" (referência à "Expresso do Oriente" de Agatha Christie, talvez?) descobrirem quem "matou" o Sonic.

Com personagens famosos vestidos a caráter (sim, temos um Knuckles com roupa de época), o game, infelizmente, não tem nem tradução nem legendas disponíveis para o português, mas, segundo a Sega, promete uma "aventura emocionante" com o "o poder das histórias paralelas".

Veja também

Tecnologia Código de barras faz 50 anos, antes de ser substituído gradativamente pelo QR code