Óculos de realidade virtual da Apple e novo iOS 17; o que esperar da WWDC 2023 este ano?

Falta menos de uma semana para a WWDC 2023, o evento de desenvolvedores da Apple, marcado para o dia 5 de junho, com transmissão ao vivo direto de Cupertino, na Califórnia, Estados Unidos. Desta vez, muito mais do que as melhorias presentes no iOS 17 ou possíveis novos dispositivos Mac, o que o público espera conhecer são os novos óculos de realidade virtual ou mista, que têm tudo para aparecer na edição.

Apple Reality Pro AR/VR

Apple Reality Pro AR/VR. Foto: 9to5Mac/Reprodução

Os óculos de realidade mista da Apple é, sem dúvida, um dos possíveis produtos que mais tem animado os entusiastas da marca. Rumores indicam que ele seria capaz de fornecer experiências de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR), além de receber o nome de “Reality Pro”. Fotos que simulam como seria a aparência do dispositivo apresentam o headset com um formato muito parecido com óculos de esqui, com um ícone físico para que o usuário possa entrar e sair da realidade aumentada.

De acordo com Mark Gurman, do site Bloomberg, o Reality Pro seria equipado com uma série de sensores externos para rastrear as mãos e internos que ajudariam a rastrear o olhar. Além disso, os óculos também teriam um sistema de som que daria a volta na cabeça do usuário, deixando a experiência mais imersiva durante o uso.

O site 9to5Mac chegou a fazer uma renderização 3D de como seria o visual do headset. Apesar da empolgação e dos rumores fortíssimos, nenhuma das informações foi confirmada pela Apple. Porém a empresa convidou diversos especialistas em realidade virtual para assistir ao evento ao vivo.

Novos Macs

MacBook Pro pode ser encontrado com 14 e 16 polegadas. Foto: Apple/Divulgação

Outros dispositivos que devem dar as caras durante o primeiro dia de WWDC 2023 são novos computadores da fabricante. Rumores indicam que a Maçã estaria trabalhando em novos modelos do MacBook Air, com 13 e 15 polegadas, ambos alimentados por um novíssimo chip M3. Talvez também seja possível ver um novo MacBook Pro de 13 polegadas equipado com M3 e - em um cenário bastante otimista, uma versão do Mac Studio atualizada com os processadores mais recentes.

Quem não deve entrar na lista das atualizações da gigante é o Mac mini e as versões de ponta do MacBook Pro com o chip M2. Eles foram atualizados recentemente, logo, não faria sentido para a marca colocar novos produtos, com o chip M3, no mercado.

iOS 17, WatchOS e outras novidades

Apesar de, geralmente, a nova versão do sistema operacional do iPhone ser a estrela da WWDC, com a possibilidade do óculos de realidades mistas vir à tona, as especulações sobre o iOS 17 estão mais tímidas. A Apple já mostrou alguns recursos de acessibilidade que provavelmente chegarão com o novo sistema operacional, incluindo uma ferramenta de voz pessoal que permite aos usuários criar uma voz sintética, após treiná-la por 15 minutos.

O sistema operacional do iPhone também pode vir com um recurso que transforma a tela de bloqueio do celular em uma tela de estilo inteligente. Entre as mudanças, estão novas opções de personalização, compartilhamento de designs e até uma integração com a Apple Music.

Infelizmente, os outros sistemas operacionais dos produtos da Apple também não têm tido muito destaque e praticamente não há rumores sobre novos recursos para macOS 14, tvOS 17 e iPadOS 17.

A WWDC 2023 acontece de 5 a 9 de junho e será transmitida diretamente do Apple Park, a partir das 14h. É possível assistir à transmissão pelo site oficial da Apple ou pelo YouTube da gigante.

