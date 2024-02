A- A+

Open IA inicia testes para melhorar função de memória do ChatGPT Ferramenta de inteligência artificial conseguirá reter mais informações de chats anteriores

Um anúncio realizado pela Open IA, nesta terça-feira (13), animou usuários do ChatGPT. Em breve, as funções de memória do chat de inteligência artificial serão aprimoradas, permitindo que a IA retenha informações de conversas anteriores.

Apesar de ainda estar em testes, a função já se encontra disponível para alguns usuários tanto na versão gratuita como na versão paga do Chat GPT. De acordo com a Open IA, o objetivo é tornar o bate-papo mais eficiente. Com a novidade, o usuário não precisará repetir informações durante novas conversas.

A função poderá ser controlada pelo usuário. Para tal, é preciso dizer ao chat quais informações devem ser relembradas ou esquecidas nas conversas futuras. Segundo a Open IA, a função deverá ser aprimorada conforme o uso.

Por exemplo, caso o usuário informe ao chat que possui um comércio local voltado para a venda de frutas e peça a retenção dessa informação, essa passará a ser usada como ponto de partida durante a solicitação de um exemplo de catálogo para a ferramenta de inteligência artificial.

Além do pedido diretamente no bate-papo, o usuário também poderá desativar a função nas configurações do chat. Para isso, ele precisará buscar a aba de configurações, seguir para personalização e desativar a ferramenta na opção de matéria.

Caso deseje que a ferramenta esqueça alguma informação, também será possível realizar o pedido de forma direta. A Open IA alerta que as memórias criadas poderão ser utilizadas para aprimorar os modelos de outros usuários.



