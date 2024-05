Parceria entre Sebrae e Porto Digital irá fomentar o desenvolvimento de startups em Pernambuco

A- A+

Buscando fortalecer o empreendedorismo em Pernambuco, o Sebrae e o Porto Digital lançaram uma parceria para fomentar o desenvolvimento de startups em diferentes níveis de maturidade. Assinado nesta terça-feira (28), durante a edição 2024 do Mangue.bit, evento que reúne startups do Nordeste para debater negócios, o termo de cooperação deverá possibilitar a realização de diversas ações para o estímulo do setor.

No total, serão disponibilizados novos 12 programas e eventos entre hackathons, formações empreendedoras, pré-incubação, incubação e aceleração. Inicialmente, as oportunidades serão disponibilizadas para startups do Recife e de Caruaru, no Agreste.

Na Capital pernambucana serão executados hackathons focados em startups na fase de ideação. A previsão é de que os primeiros eventos sejam realizados nos meses de junho e julho. Os participantes também poderão integrar o Empretec Startup, iniciativa criada para desenvolver suas habilidades empreendedoras. Outra opção será o Early Stage, programa de capacitação e mentoria que visa apoiar a validação de soluções e modelos de negócios.

Já as startups que já tiverem produtos em validação no mercado poderão participar do Fast Motion e da incubação Sebraetec Negócios Inovadores. As iniciativas também estarão disponíveis no segundo semestre.

A jornada de atividades prevê também a realização de um road show com investidores do Sul e Sudeste do País, que deverá acontecer durante o Rec’n’Play. Em Caruaru, a proposta é organizar hackathons no Armazém da Criatividade, além de edições do Empretec Startup e do Early Stage.

“Queremos preparar essas startups para que, no início do próximo ano, elas possam entrar no processo de incubação do Armazém da Criatividade. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais o ecossistema do Porto Digital, que é uma referência internacional e um verdadeiro celeiro de negócios inovadores”, destacou Thiago Suruagy, gerente de Negócios Inovadores do Sebrae/PE.

As startups interessadas em participar poderão se inscrever por meio do site do Porto Digital que está disponível neste link.



Veja também

ACORDO Parceria entre Sebrae e Porto Digital irá fomentar o desenvolvimento de startups em Pernambuco