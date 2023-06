A- A+

Pernambucana cria projeto de aplicativo sobre cérebro e vai apresentar trabalho em feira científica nos EUA Estudante do primeiro ano de escola particular no Recife, jovem viaja nesta sábado (10)

A estudante Raquel Rebelo, de 15 anos, foi a única pernambucana selecionada para participar da Genius Olympiad, uma das maiores feiras científicas do mundo, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Aluna do 1º ano do ensino médio de um colégio particular do Recife, ela foi chamada após inscrever um trabalho sobre o tema Cérebro - A Grande Máquina do Universo. Para participar da feira, a jovem criou um projeto de aplicativo chamado Brain World, que pretende ajudar seus usuários a entender o conceito de realidade.

O aplicativo será formado por três guias: Fatos, Ação e Perspectiva. Na primeira, o usuário aprende sobre a composição, a funcionalidade e algumas curiosidades do cérebro; em Ação, é possível interagir com o app, que traz ilusões de ótica para causar a curiosidade do usuário, instigando-o a saber como a realidade é projetada. Por fim, na guia Perspectiva, há uma câmera que permite a visualização do ambiente em que a pessoa está inserida, em diferentes pontos de vista, infravermelho, ultravioleta e acromático.

"Parti do entendimento de que nossa visão de mundo não é única nem total, e da percepção de que somos seres biológicos. Por isso, é possível mudar as ações do homem que prejudicam o meio ambiente ou visualizar coisas simples como cores e afins" explica a estudante.

O projeto vem sendo desenvolvido pela estudante há dois anos, no Colégio Santa Maria, com orientação do professor Jorge Figueiredo e co-orientação da professora Isabel Guaraná. A aluna, que já apresentou o trabalho no ano passado em um evento no Pará, viaja neste sábado(10) e leva consigo o protótipo do aplicativo, criado para apresentar na feira.

Por enquanto, o aplicativo ainda não está disponível para ser baixado.



A Genius – Global Environmental Issues and Us – é uma competição internacional de projetos do ensino médio que incentiva trabalhos sobre questões ambientais. Fundada e organizada pelo Terra Science and Education e pela Universidade Estadual de Nova Iorque, a feira acontece em Oswego, Nova Iorque (EUA), da próxima segunda-feira (12) ao sábado seguinte, dia 17.

