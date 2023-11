A- A+

Plataforma de bate-papo Omegle anuncia encerramento de suas atividades nesta quinta-feira (9) Por meio de nota publicada no site oficial, criador do bate-papo explicou sua decisão

Criado para possibilitar o bate-papo entre desconhecidos por meio de um chat ou chamada de vídeo, o site Omegle encerrou suas atividades nesta quinta-feira (9). O comunicado oficial foi publicado no site pelo criador Leif K-Brooks, que detalhou os motivos de sua decisão.

Lançada em 2009, a plataforma garantia o anonimato para seus usuários, que eram conectados de forma aleatória e automática com outras pessoas para desenvolver conversas que poderiam ser encerradas a qualquer momento.

Com o fim da operação, os usuários do bate-papo que acessam o site são direcionados automaticamente para o texto de despedida. Na postagem, K-Brooks descreveu a internet como “um lugar mágico”.

O fundador também detalhou como o universo online foi responsável por “abrir a porta para um mundo muito maior, mais diversificado e mais vibrante”. No entanto, Leif destacou a existência de pontos baixos durante a trajetória do bate-papo.

“Praticamente todas as ferramentas podem ser usadas para o bem ou para o mal, e isso é especialmente verdadeiro no caso das ferramentas de comunicação, devido à sua flexibilidade inata”, afirmou.

Para evitar o que chamou de mau uso do site, Leif comentou sobre a implantação de recursos de segurança durante o período que o Omegle esteve no ar. “Houve muita moderação nos bastidores, incluindo IA de última geração operando em conjunto com uma equipe maravilhosa de moderadores humanos”.

Porém, o fundador avaliou que “a luta contra o crime não pode ser verdadeiramente vencida”. Na nota publicada, o Leif descreve essa batalha como principal motivação para o encerramento oficial das atividades do Omegle. Para ele, a operação do site deixou de ser sustentável.

“Por mais que eu desejasse que as circunstâncias fossem diferentes, o estresse e os custos dessa luta – juntamente com o estresse e as despesas existentes para operar o Omegle e combater seu uso indevido – são simplesmente demais. Operar o Omegle não é mais sustentável, financeiramente nem psicologicamente”, encerrou.





