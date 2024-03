A- A+

PlayStation 5 ganha atualização de software nesta quarta-feira (13); saiba o que muda Um novo update do PlayStation App também deverá ser realizado até o final do mês

Liberada globalmente nesta quarta-feira (13), a atualização de software para PlayStation 5 já está disponível para alguns jogadores que possuem o console. O update antecede a chegada de grandes títulos à plataforma. The Last of Us Part II Remastered, Tekken 8, Helldivers 2 e Final Fantasy VII estão na lista de lançamentos para as próximas semanas.

Para ter acesso às novidades, é preciso participar do teste beta, que está disponível para jogadores que demonstram interesse na versão de testes. O processo acontece por meio da página da PlayStore, que está disponível neste link.

Entre os novos recursos recém-adicionados, um dos destaques é a atualização do controlador sem fio dualsense, que teve seu alto-falante aprimorado para permitir maior volume e clareza nos sons dos jogos e do bate-papo.

O cancelamento de ruído também foi aprimorado com uso da inteligência artificial. O recurso foi criado especificamente para reduzir o som de fundo dos botões do controle e do áudio do jogo durante conversas.



Outra novidade está na possibilidade de compartilhar interações na tela. Agora, os jogadores que assistirem ao Share Screen no modo de tela cheia poderão utilizar emojis para interagir com o jogo do anfitrião.

Possibilidade de interação na tela deverá aumentar a conexão entre os jogadores | Foto: PlayStation/Divulgação

Por fim, o console também passou a disponibilizar o ajuste do brilho do indicador de energia. Para realizar a configuração, o jogador deve abrir o menu de ajustes e buscar por sistema, bip e luz e selecionar a opção de brilho.



De acordo com a Sony, os recursos estão sendo liberados de forma gradual. Além disso, a fabricante também informou que um novo update do PlayStation App deverá ser lançado ainda neste mês. Outros detalhes sobre a novidade, no entanto, não foram apresentados. Por fim, o console também passou a disponibilizar o ajuste do brilho do indicador de energia. Para realizar a configuração, o jogador deve abrir o menu de ajustes e buscar por sistema, bip e luz e selecionar a opção de brilho.De acordo com a Sony, osAlém disso, a fabricante também informou que um novo update do PlayStation App deverá ser lançado ainda neste mês. Outros detalhes sobre a novidade, no entanto, não foram apresentados.

Veja também

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OpenAI fecha acordo para usar conteúdo do francês Le Monde e do espanhol Prisa no ChatGPT