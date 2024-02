PlayStation libera opção de login utilizando chaves de acesso; saiba como configurar

A- A+

Buscando facilitar o acesso dos jogadores à PlayStation Network, serviço online que reúne os games lançados pela Sony Interactive Entertainment, a PlayStation anunciou, nesta segunda-feira (26), o lançamento da opção de chaves de acesso para realizar login na plataforma.

Com a nova função, os jogadores não precisarão mais inserir a senha para realizar login e utilizar os serviços da PSN, o que inclui a compra, conexão online com outros jogadores ou acesso de serviços de mídia, por exemplo.

De acordo com a empresa, “o uso de senhas tem sido uma limitação no quesito proteção, rapidez e facilidade com que alguém pode acessar seus registros se uma senha for esquecida, comprometida ou simplesmente difícil de inserir em um determinado dispositivo”.

Por isso, as chaves de acesso foram liberadas como uma alternativa para oferecer uma forma mais conveniente de iniciar as sessões. Segundo a PlayStation, a opção também é considerada mais segura.

As chaves de acesso são credenciais digitais geradas de forma automática por meio do uso de criptografia. Com elas, é possível realizar login utilizando o mesmo modo de desbloqueio de tela do dispositivo, como impressão digital, biometria facial ou PIN.

Saiba como configurar uma chave de acesso na PSN:

Para selecionar a opção de login, o jogador deverá iniciar a sessão e ir até a opção de gerenciamento da conta;

Em seguida, ele deverá procurar a opção de segurança e habilitar a função “Iniciar sessão com chave de acesso”;

Na página seguinte, ele deverá criar uma chave de acesso e seguir as instruções na tela para concluir a configuração;

Após concluir a etapa, ele receberá um email de confirmação;

Por fim, será possível utilizar a chave de acesso para iniciar uma sessão na PSN.





