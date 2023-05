PlayStation Showcase: confira os principais destaques da live desta quarta (24)

A- A+

A aguardada live de divulgação dos próximos lançamentos da PlayStation ocorreu nesta quarta-feira (24). Entre diversos títulos anunciados para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation VR, confira os destaques abaixo.

Metal Gear Solid Snake Eater

Reprodução / Sony

Em um teaser de pouco menos de 10 segundos, o personagem icônico da franquia Metal Gear Solid, Snake, marcou presença na transmissão do remake de Metal Gear Solid: Snake Eater. Ainda não se tem a data confirmada ou outros detalhes da narrativa revelados. No entanto, em conjunto com o game, a coleção de três jogos anteriores foi anunciada, intitulada "Metal Gear Solid: Master Collection".

Final Fantasy 16

Reprodução

Marcado para ser lançado dia 22 de junho, mais detalhes dos personagens e suas habilidades especiais foram mostradas em um novo trailer apresentado durante a transmissão.

Alan Wake II

Reprodução / Sony

A sequência do jogo de 2010 com o mesmo nome, Alan Wake II ganhou novo trailer durante a showcase. O game já conta com data marcada para lançamento: 17 de outubro.

Assassins Creed Mirage

Reprodução / Sony

Durante a live, a nova sequência do credo dos assassinos ganhou um novo capítulo e uma data de lançamento deste novo título. Assassins Creed Mirage: 12 de outubro deste ano, com pré-venda já aberta.

Street Fighter 6

Divulgação / Capcom

Durante a a transmissão, a sequência da quinta versão do jogo chega para a última geração de console da Sony no dia 2 de junho. Além disso, mais detalhes sobre os personagens foram demonstrados durante a Showcase em novo trailer.



Resident Evil 4 para PlayStation VR2

Reprodução / Sony

A versão de Realidade Virtual do mais recente lançamento da Capcom, Resident Evil 4, teve o seu desenvolvimento anunciado. No entanto, ainda sem data de lançamento confirmada.

Marvel's Spiderman 2

Reprodução / Sony

O aguardado Spider-Man 2 marcou presença na showcase, com a divulgação do novo vilão a entrar para o universo do "cabeça de teia", além da aparição do Homem-Aranha utilizando o traje com os simbiontes do Venom.

Além do novo inimigo com aspectos de um caçador selvagem, uma demonstração de gameplay também ocorreu durante a live. Nela, as mecânicas de combate se mostraram semelhantes ao jogo original, mas a possibilidade de mudar para o Miler Morales, bem no estilo GTA 5 de troca de personagens, foi comprovada. Não foi demonstrado se ficará restrito a alguns momentos da campanha principal ou se será disponível em todo o game.

A data de lançamento exata não foi anunciada, mas está previsto para o outono norte-americano.

Confira abaixo a transmissão completa da Showcase da PlayStation desta quarta (24):

Veja também

Guerra na Ucrânia EUA aprova venda de sistema de defesa aérea à Ucrânia