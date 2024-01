A- A+

Pokémon GO: primeiro dia comunitário de 2024 acontecerá neste sábado (6); Recife terá evento No Brasil, o evento acontecerá em 62 cidades espalhadas em todas as regiões do país

Responsável por reunir jogadores em diversos pontos do mundo, o Pokemon Go ganhará seu primeiro Dia Comunitário de 2024 neste sábado (6). De acordo com o anúncio realizado pela Niantic, empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo, as atividades especiais serão liberadas em 62 cidades do Brasil, incluindo o Recife.

Durante o evento, que acontecerá das 17h às 22h, os jogadores terão maiores chances de encontrar o Pokémon Rowlet na natureza. Na capital pernambucana, o ponto de destaque para a caça Pokemon é no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizado no bairro homônimo, na Zona Oeste do Recife.

Após o Dia Comunitário, os treinadores pokemons também poderão participar de batalhas de Reide especiais. Ao reivindicar a vitória dos confrontos, eles conseguirão liberar a aparição de mais Rowlets ao redor do ginásio durante um período de 30 minutos.

Ao capturar o Pokémon, eles também serão recompensados com itens como poeira estelar, ultra bolas, bônus de troca especial, entre outros.

Confira mais detalhes sobre o evento:

Veja também

Mickey Mickey será personagem de filmes de terror após expiração de direitos autorais