"Por que Recife tem esse nome?": Google apresenta as perguntas e os temas mais buscados em Pernambuco Equipe do Google Trends levantou tendências de busca sobre cultura, gastronomia e turismo

O Google revelou, nesta quarta-feira (24), quais são as perguntas e os temas mais procurados pelos pernambucanos na plataforma. Como parte do evento Cresça com o Google no Recife, a equipe do Google Trends levantou tendências de busca sobre cultura, gastronomia e turismo, além das perguntas mais realizadas pelos recifenses desde o início da série histórica da plataforma, em 2004.

Segundo os dados divulgados pela gigante, “O que abre hoje em Recife?” é a pergunta mais buscada sobre Recife e “Por que Recife tem esse nome?” é a versão mais buscada em “por que… Recife” em consultas feitas na cidade.

Para conhecer mais sobre a Região Metropolitana do Recife, os usuários têm procurado saber sobre Boa Viagem, Recife Antigo, Várzea, Marco Zero e Centro Histórico, sendo esses os locais mais buscados quando as pessoas consultam sobre "o que fazer… Recife" no Google.

A rua da Aurora é a atração turística do Recife mais buscada na cidade, e o Instituto Ricardo Brennand é o centro cultural mais pesquisado.

Perguntas mais buscadas sobre Recife pesquisadas no Recife desde 2004:

O que abre hoje em Recife?

O que fazer em Recife?

Onde fica o CRAS em Recife?

Como o tempo está em Recife?

Onde comer em Recife?

Os porquês mais buscados sobre Recife pesquisados no Recife desde 2004:

Por que Recife tem esse nome?

Por que Recife é a capital do Nordeste?

Por que Recife é chamada de Veneza brasileira?

Por que Recife tem tubarão?

Por que os tubarões atacam em Recife?

“O que fazer … no Recife": locais mais buscados no Recife desde 2004:

O que fazer em Boa Viagem no Recife?

O que fazer no Recife Antigo?

O que fazer na Várzea no Recife?

O que fazer no Marco Zero no Recife?

O que fazer no Centro Histórico do Recife? Perguntas em inglês mais buscadas sobre Recife no mundo desde 2004:

What time is Recife Brazil?

Where is Recife Brazil on the map?

What to do in Recife brazil?

Is Recife in Brazil safe?

What state is Recife in?

“Pernambucano(a)”: comidas mais buscadas no Recife desde 2004:

Peixada pernambucana

Feijoada pernambucana

Cozido pernambucano

Moqueca pernambucana

Bolo de noiva pernambucano

Comidas mais buscadas no Recife desde 2004:

Bolo de cenoura

Bolo de chocolate

Omelete

Bolo de milho

Bolo de banana

Atrações turísticas do Recife mais buscadas na cidade desde 2004:

Rua da Aurora

Parque da Jaqueira

Parque Dona Lindu

Paço do Frevo

Mercado da Boa Vista

Feirinha de Boa Viagem

Forte do Brum

Parque 13 de Maio

Igreja Madre de Deus

Capela Dourada

Museus e centros culturais do Recife mais buscados na cidade desde 2004:

Instituto Ricardo Brennand

Casa da Cultura

Museu do Homem do Nordeste

Torre Malakoff

Centro de Artesanato de Pernambuco

Caixa Cultural de Recife

Museu Cais do Sertão

Palácio do Campo das Princesas

Museu da Cidade do Recife

Fundação Gilberto Freyre

Cantores pernambucanos mais buscados no Brasil desde 2004:

Luiz Gonzaga

Reginaldo Rossi

MC Lon

José Rico

Lenine

Bezerra da Silva

João Gomes

Samuel Mariano

MC Loma

Eliã Oliveira

MEI: perguntas mais buscadas pesquisadas no Recife desde 2004:

Como abrir um MEI?

Como emitir nota fiscal sendo MEI?

O que é MEI?

Como cancelar o MEI?

MEI tem inscrição estadual?

“Curso…”: termos mais buscados no Recife desde o início 2004:

curso de inglês

curso de vigilante

curso de enfermagem

curso de fotografia

curso de corte e costura

Educação: perguntas mais buscadas na categoria no Recife desde 2004:

Como calcular a nota do Enem?

Quantas letras tem o alfabeto?

Como tocar violão?

Como estudar para o Enem?

Como estudar para concursos?

Serviços: perguntas mais buscadas na categoria no Recife desde 2004:

Como desentupir o vaso sanitário?

Como plantar coentro?

Como investir na Bolsa de Valores?

Como criar um canal no YouTube?

Como cuidar de orquídeas?

Saúde: perguntas mais buscadas na categoria no Recife desde 2004:

Como emagrecer rápido?

Como desentupir o nariz?

Como fazer soro caseiro?

Como clarear os dentes?

Garganta inflamada, o que fazer?

Finanças: perguntas mais buscadas na categoria no Recife desde 2004:

Como saber se tenho direito ao PIS?

Como declarar Imposto de Renda?

Como sacar o FGTS?

Como calcular hora extra?

Como abrir uma conta na Caixa?

Emprego: perguntas mais buscadas na categoria no Recife desde 2004:

Como fazer um currículo?

Como enviar currículo por e-mail?

Como colocar foto no currículo?

Como fazer um currículo para primeiro emprego?

Como se comportar em uma entrevista de emprego?

Viagem: perguntas mais buscadas na categoria no Recife desde 2004:

O que fazer em Recife?

O que fazer em Olinda?

Como está o clima em Gramado?

Como abrir um cadeado?

O que fazer em Porto de Galinhas?

Confira a seguir as listas com as perguntas mais buscadas em Pernambuco.

Educação: perguntas mais buscadas na categoria em Pernambuco desde 2004:

Como calcular a nota do Enem?

Como tocar violão?

Quantas letras tem o alfabeto?

Como estudar para o Enem?

Como estudar para concursos?

Serviços: perguntas mais buscadas na categoria em Pernambuco desde 2004:

Como desentupir o vaso sanitário?

Como plantar coentro?

Como investir na Bolsa de Valores?

Como criar um canal no YouTube?

Como recuperar fotos apagadas

Saúde: perguntas mais buscadas na categoria em Pernambuco desde 2004:

Como emagrecer rápido?

Como desentupir o nariz?

Como fazer soro caseiro?

Garganta inflamada, o que fazer?

Como clarear os dentes?

Finanças: perguntas mais buscadas na categoria em Pernambuco desde 2004:

Como saber se tenho direito ao PIS?

Como declarar Imposto de Renda?

Como sacar o FGTS?

Como abrir uma conta na Caixa?

Como consultar o CPF?

Emprego: perguntas mais buscadas na categoria em Pernambuco desde 2004:

Como fazer um currículo?

Como enviar currículo por e-mail?

Como fazer um currículo pelo celular?

Como fazer um currículo para primeiro emprego?

Como fazer currículo Lattes?

Viagem: perguntas mais buscadas na categoria em Pernambuco desde 2004:

O que fazer em Recife?

O que fazer em Olinda?

Como abrir um cadeado?

O que abre hoje em Recife?

O que fazer em Porto de Galinhas?

