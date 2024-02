A- A+

Post gigante: novo formato de publicação está disponível para o feed do Instagram Para garantir o novo formato, a postagem deverá ser feita pelo Business Suite

Ampliar a imagem e conseguir passar mais informações para os seguidores. É isso que o novo formato de post do Instagram está possibilitando para os usuários da plataforma. Até agora, a versão de post gigante está disponível apenas para publicações realizadas por meio do Business Suite, plataforma criada pela Meta para auxiliar no gerenciamento das redes sociais da empresa.

Por enquanto, o Instagram não se pronunciou oficialmente sobre o novo formato, deixando em dúvida se o tipo de post é um lançamento que será disponibilizado em breve para mais usuários ou um bug na rede social.

Em dispositivos Android, a imagem aparece com um efeito de “rolagem infinita”. Enquanto para quem usa o iOS é preciso dar zoom para poder visualizar as outras partes da publicação.

Para quem deseja aproveitar, é preciso seguir um passo a passo para realizar a publicação em novo formato.

Saiba como criar um post gigante para o Instagram:

A imagem que será postada deverá ter a altura máxima de 1920 pixels e largura de 549 pixels;

Em seguida, ela deverá ser gerada no formato JPEG ou PNG;

Para realizar o post, o usuário deverá acessar o Business Suite;

A plataforma está disponível neste link;

É necessário que o processo seja realizado em um computador;

Ao criar um novo post ele deverá fazer upload da imagem gerada;

Quando ela for carregada, ele precisará abrir a imagem e clicar repetidamente em publicar, mesmo que a opção ainda esteja indisponível;

O processo deve ser feito até que a imagem seja postada.





Veja também

Argentina Vice-diretora do FMI começa visita à Argentina em meio a forte tensão social