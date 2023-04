A- A+

Praga dos Bugs: Naugthy Dog lança novo patch de correções de The Last of Us para PC Com começo conturbado, digno de Cyberpunk 2077 no início de carreira, novo patch de correção é feito

Lançado no dia 28 de fevereiro deste ano, The Last of Us part 1 para PC colecionou decepções em cima da Naughty Dog por conta da performance do jogo em diversas máquinas. Desde as mais simples até as mais poderosas, com placas de vídeo potentes, penaram para conseguir compilar os shaders e conseguir entregar o mínimo do jogo, gerando momentos hilários e outros bem estressantes para a comunidade gamer.

Tela de carregamento de oito horas, erros de textura, bugs hilários e outros capazes de deixar a gameplay impossível de ser feita, este foi o começo de The Last of Us da Naughty Dog para PC. A empresa foi obrigada a tomar um posicionamento em sua conta oficial do Twitter, horas após o lançamento do jogo.

Nele, a empresa afirmou que "tomou conhecimento de todas as reclamações" dos jogadores de PC e que colocou uma equipe a postos para tentar corrigir os problemas.

Chegou ao ponto da empresa ter que realizar uma live de "hotfixes" (correções) e de anúncios de futuros pacotes contendo esses hotfixes.

Segundo a Naughty Dog, os ajustes serão feitos por partes devido à magnitude de bugs encontrados por usuários e por uma equipe em parceria com a Iron Galaxy, que, segundo a desenvolvedora, estão “observando de perto os relatórios dos jogadores para oferecer suporte a melhorias e patches futuros”.

Patch v1.0.1.7 e correção da Nvidia

Nessa tentativa de corrigir várias falhas e outros bugs, a Nvidia afirmou ter disponibilizado uma atualização de seu driver para a versão 531.58. Ela é destinada para tornar o jogo mais estável ao rodar em placas gráficas RTX da série 30 e se adequar às notas de patch para v1.0.1.7 do jogo.

O estúdio também prometeu um patch maior para essa sexta (7), e deve compartilhar em breve qual será o foco dessa atualização.

Confira abaixo a nota do patch novo e todo o seu conteúdo:

Corrigido um problema que poderia anular os comandos dos analógicos do controle do Xbox por um breve período

Corrigido um problema onde a função "Resetar para o Padrão" no menu de gráficos poderia fazer seleções impróprias

Corrigido um problema onde o HUD de monitoramento de performance poderia impactar a performance quando ativado

Corrigido um problema onde um crash poderia acontecer com ALT+ENTER para mudar entre tela cheia e modo janela

Corrigido um problema onde um crash de memória poderia acontecer durante a transição do fim do jogo para os créditos

Corrigido um problema que poderia causar um crash quando o jogo era iniciado

Adicionado um report de crash adicional para dar mais detalhes aos desenvolvedores

Adicionado um novo recurso onde os jogadores poderão ativar diagnóstico de GPU adicional seguido de um crash relacionado a GPU (opcional e apenas ativado para a sessão atual)

Veja também

Segurança alimentar Ministérios assinam acordo de combate à má nutrição nas escolas