Preço do Xbox S sofrerá reajuste no Brasil nos próximos dias Comunicado oficial sobre mudança de preço foi realizado pela Microsoft

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (27), a Microsoft anunciou que o preço do Xbox Series S deverá ser reajustado no Brasil nos próximos dias. Atualmente, o console pode ser encontrado por cerca de R$ 2 mil em diversos marketplaces. De acordo com a empresa, o valor será atualizado para R$ 3.599.





A mudança de preços será válida para a versão de 512 GB do console e deverá ser realizada nas próximas semanas. Segundo a Microsoft, apesar da alteração, a empresa continuará focada em oferecer a “melhor experiência de jogo em diversas faixas de preço", para que os jogadores possam escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento”.

O modelo S do Xbox se destaca pelo baixo custo em comparação com a versão X do console, que pode ser encontrada por cerca de R$ 4.300. A Microsoft não informou se a linha X sofrerá reajuste.

Preço será reajustado nas próximas semanas | Foto: Divulgação/Microsoft

De acordo com a empresa, o console representa uma parte importante do ecossistema Xbox. Por isso, a Microsoft se comprometeu a seguir oferecendo “ótimos jogos, competências e opções para os jogadores no Brasil”.

Confira o comunicado da empresa:

"Em Xbox, continuamos focados em oferecer a melhor experiência de jogo em diversas faixas de preço, para que os jogadores possam escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento de jogo. Nas próximas semanas, começaremos a comunicar reajustes de preços dos consoles Xbox Series S no Brasil.

O MSRP do SKU base do Xbox Series S será atualizado nos varejistas brasileiros onde os consoles Xbox Series S estão disponíveis. Mantivemos nossos preços de consoles por muitos anos e agora ajustamos os preços para R$ 3.599.

Embora o console continue sendo uma parte importante do ecossistema Xbox, continuaremos a oferecer ótimos jogos, competências e opções para os jogadores no Brasil, para que possam jogar como e onde quiserem."





