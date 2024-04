A- A+

Prefeitura do Recife recebe selo de Cidade Inteligente em evento nacional Connected Smart Cities GovTech aconteceu em São Paulo, e discutiu soluções digitais no setor público

A Prefeitura do Recife recebeu o selo de Cidade Inteligente em um dos maiores encontros de tecnologia voltada para o setor público.



O Connected Smart Cities GovTech ocorreu nessa segunda-feira (29), no Centro de Convenções Frei Caneca, na cidade de São Paulo (SP), onde a Prefeitura também fez exposições em estande e participou de painéis de discussão.

O selo é concedido após a avaliação de ações e nível de envolvimento das cidades brasileiras em 6 dimensões, sendo 5 de caráter autodeclarado e um considerado o resultado das cidades nas últimas edições do Ranking Connected Smart Cities. A premiação consolida o Recife como uma das principais capitais da inovação no Brasil.





O diretor-presidente da Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel), Bernardo D’Almeida, comentou sobre o sentimento da equipe ao receber a premiação.



“Estamos muito felizes por mais um reconhecimento que estamos recebendo. Todas as premiações são fruto de um trabalho em que muitas pessoas estão envolvidas e estão na linha de frente da transformação digital do Recife. O Gov Tech é um evento muito importante, nacionalmente, e vamos levar este selo com muita alegria e com a certeza que estamos no caminho certo na democratização e digitalização dos serviços públicos municipais, dando acesso ao cidadão recifense”, enfatizou.

A Emprel participou do evento com um estande, apresentando os principais projetos de inovação aberta da cidade para gestores de outros municípios do país e que fazem parte da esteira de negociação da loja de soluções da empresa, entre eles a solução que avalia o desgaste das vias públicas em tempo real, e ferramentas de dados na saúde, como o Saúde Conectada.

Além disso, a equipe teve participação em quatro painéis, discutindo inovação aberta, Soluções em IOT para cidades inteligentes, entre outros temas sobre tecnologia no setor público.

Formaram a comitiva da capital pernambucana, além do diretor-presidente da Emprel, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Viviane Kawashima, o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Breno Alencar, além de diretores e técnicos da Emprel.



