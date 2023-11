Prefeitura lança nova versão do aplicativo Conecta Recife; atualização já está disponível

A- A+

Com o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços disponibilizados pela gestão municipal, a Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça-feira (14), uma atualização do aplicativo Conecta Recife.

A versão mais moderna da ferramenta reúne cerca de 650 serviços ou informações e já está disponível para download.

Por meio do aplicativo, é possível realizar um filtro dos serviços por setor. Entre os temas que podem ser selecionados estão serviços urbanos, saúde, educação, meio ambiente, lazer e bem-estar, entre outros.

O aplicativo também disponibiliza a opção '’Mapa’', que traz uma funcionalidade interativa. Por meio dela, o usuário poderá procurar por equipamentos da prefeitura e conferir a lista de todos os serviços prestados no local.

“Da mesma maneira que a versão web, no Conecta App é possível navegar seguindo os comandos relacionados de maneira simples gerando maior facilidade na busca pelos serviços públicos municipais. Essa simplificação é um passo importante que ajuda a consolidar as políticas de Governo Digital do município”, afirmou Felipe Cadena, secretário Executivo de Transformação Digital.

Todo o processo de atualização da carta de serviços, assim como o novo desenho, foi coordenado pela Emprel e contou com a colaboração direta da Secretaria Executiva de Transformação Digital (SETD) e de servidores da Rede de Transformação Digital.

“Demos uma grande virada de chave do aplicativo antigo para o novo, que passa a focar 100% no que o cidadão precisa. Com poucos cliques, é possível buscar os mais de 650 serviços ou informações da Prefeitura, todos disponíveis no Conecta Recife. Foi um passo importante para que mais pessoas acessem de forma rápida e fácil os serviços que necessitam", destacou o presidente da Empresa Municipal de Informática (Emprel), Bernardo D’Almeida.



