Prime Day: lista de eletrônicos para ficar de olho durante o evento da Amazon; confira preços

O Prime Day 2023 tem início nesta terça-feira (11) e vai até a quarta-feira (12). O evento, considerado a Black Friday da Amazon - devido aos grandes descontos promovidos pela gigante do varejo on-line -, acontece em 25 países e é exclusivo para assinantes Prime.

No Brasil, esta é a quarta edição e será possível conferir preços promocionais em produtos e marcas bastante populares: Apple, Samsung, PlayStation, Nitendo, Logtiech, além da própria Amazon, entre outras.

Segundo a Amazon, os consumidores poderão encontrar ofertas com até 50% de desconto, em diversas categorias como Celulares, Eletrônicos, Casa e Cozinha, Brinquedos, Esportes, Ferramentas, Beleza, Bebês, Pets, Alimentos e Bebidas e Livros.

O blog de Tecnologia e Games separou uma lista de produtos para ficar de olho, entre celulares, e-readers, roteadores, celulares e videogames.

Confira a lista:

Echo Pop

Echo Pop é um dos mais recentes lançamentos da Amazon | Foto: Amazon/Divulgação

Recém-lançado pela Amazon, o Echo Pop é uma versão mais barata do alto-falante inteligente Echo Dot, integrado com Alexa. Ele vem com um formato diferente da versão tradicional, por parecer cortado na metade, em um semicírculo, além de contar com capinhas coloridas para personalização disponíveis por R$ 79, cada uma.

O novo dispositivo possui um alto-falante direcional frontal, mas também perde alguns recursos como a presença do Dolby Atmos, detecção de movimento e controle de temperatura. O Echo Pop chegou custando R$ 349, mas foi colocado [durante o Esquenta Prime Day] custando R$ 209.

Echo Dot 5ª geração

Querendo conquistar o consumidor com seus novos dispositivos, a gigante de Bezos inflacionou o preço do Echo Dot de 4ª geração (que consta como se custasse R$ 749, quando o preço geralmente oscila entre R$ 300 e R$ 400), mas ofereceu um grande desconto na geração atual.

O Ech Dot de 5ª geração está custando R$ 269 durante o período do esquenta e deve segurar o preço até o final do Prime Day.

Um dos pontos positivos dos dispositivos, além da integração com a assistente virtual da Amazon, são os novos sensores que permitem configurar uma rotina própria quando o ambiente atinge uma determinada temperatura, além de rotinas baseadas em detecção de movimento. O preço de lançamento foi R$ 429, mas ele pode ser adquirido por R$ 269.

Kindle 11ª Geração

Para os leitores, o Kindle 11ª geração é uma opção que vale muito apena, principalmente porque a Amazon atualizou a sua porta de energia para USB-C, o que o deixa compatível com a maioria dos carregadores, especialmente de celulares Android.

Queridinho dos consumidores, ele ganhou 20% de desconto e sai por R$ 399. Para quem prefere uma versão com proteção à prova d'água, o Kindle PaperWhite também traz 20% de desconto e sai por R$ 639.

Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite

Dificilmente a Nintendo diminui o preço de seus produtos e serviços, porém, para o Prime Day, o fã da japonesa já conta com descontos de seu principal console. O Nintendo Switch aparece custando R$ 1.999. Já a versão Lite, com os controles fixos, sai por R$ 1.399,90.

Galaxy Buds 2 Pro Violeta

Galaxy Buds 2 Pro da Samsung | Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

A Samsung é uma das parceiras da Amazon durante o Prime Day e, por conta disso, vale a pena ficar de olho nos produtos da marca que estão dentro do site. Entre eles, os fones de ouvido Bluetooth saem de R$ 1.349,10 (preço do site oficial da sul-coreana), para tentarem conquistar o consumidor por R$ 798.

Combo Teclado e Mouse sem fio Logitech

Para compor sua estação de trabalho, uma dica é o teclado e mouse sem fio da Logitech MK270 com conexão USB e pilhas inclusas. O produto funciona bem no computador, usando um pequeno adaptador bluetooth para o usuário conseguir organizar a ergonomia do seu ambiente. Sai de R$ 199 para R$ 149,90.

