Prince of Persia: versão demo do game pode ser jogada gratuitamente Lançamento será a primeira atualização da franquia de sucesso desde 2010

Desenvolvido pela Ubisoft, o Prince of Persia: The Lost Crown será lançado oficialmente nesta quinta-feira (18). O jogo representa uma continuação da franquia, que não era atualizada desde 2010, ano em que o Prince of Persia: The Forgotten Sands foi lançado.

O novo capítulo da saga será disponibilizado para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S, além da Amazon Luna. Para quem deseja testar o game sem precisar gastar R$ 209,99 (valor da pré-venda), é possível jogar a demo gratuita lançada pela Ubisoft, que já pode ser acessada neste link.

O game coloca os jogadores no papel do protagonista Sargon, que tem a missão de resgatar o Príncipe da Pérsia. Para ajudar nos confrontos, eles poderão adquirir e equipar novos amuletos, além de aprimorar suas habilidades de combate.



Quem comprar o jogo antes do lançamento oficial, durante o período de pré-venda, ganhará como bônus o traje exclusivo Warrior Within no jogo. Já a edição deluxe inclui o bônus de um guia de aventura digital e do conteúdo do jogo, além de um amuleto e a roupa imortal para Sargon.

Os jogadores que possuem a assinatura do Ubisoft+, que tem o custo mensal de R$ 59,99, também contarão com um benefício extra: o comprador na pré-venda terá acesso ao game de forma antecipada.

Confira o trailer oficial do game:

