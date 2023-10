A- A+

Profissionalização no setor de e-sports já é realidade no Brasil; assunto é debatido no REC’n’Play Carreira profissional tem atraído diversos jogadores para o segmento

Considerado o maior mercado de videogames da América Latina, o Brasil vivencia um momento de profissionalização do setor de e-sports. A modalidade, que atrai cada vez mais jogadores, tem se tornado uma opção de carreira no País.

Essa profissionalização, no entanto, ainda representa um desafio para a maioria dos que pretendem ingressar no setor. Para tratar do assunto, o REC’n’Play promoveu, nesta quinta-feira (19), no Bairro do Recife, na área central da Capital pernambucana, onde o evento ocorre, palestra sobre o futuro das profissões do e-sports.

A atividade contou com a presença do ex-diretor da Los Grandes Ramon Wanderley, que elencou as principais dificuldades para esse avanço em solo brasileiro.

“É uma área difícil de monetizar e isso atrapalha as profissões. Os times não cobram ingressos por transmissão, por exemplo. Existe uma diferença enorme com relação aos esportes, inclusive com a falta de um espaço físico. Mas o setor está se modernizando e crescendo”, afirmou.

De acordo com Ramon, é preciso observar que o processo de contratação de jogadores por equipes costuma levar em consideração a criação de conteúdo gerada por esses profissionais.

Por isso, algumas dicas podem ajudar a alavancar a carreira de quem deseja ingressar na área. Além da geração de conteúdos, é preciso realizar a conexão com outros jogadores.

“A participação em campeonatos é essencial. As pessoas que trabalham com e-sports são muito conectadas internamente e observam quem se destaca”, comentou.

Para ele, também é preciso que o setor se desenvolva para além dos jogos, tornando-se um lifestyle. A mudança no posicionamento deverá auxiliar na manutenção das vagas geradas para além das competições.

“Não é sempre que tem campeonato. Também é difícil viver de premiações porque só uma pessoa ganha. É preciso olhar além, buscar soluções de tecnologia, criação de produtos", ponderou Ramon.

Arena Geek Gamer

Conectado às inovações do setor, o REC'n'Play 2023 disponibiliza a Arena Geek Gamer para quem deseja descobrir mais sobre jogos e tecnologia.

Localizada no Teatro Hermilo Borba Filho, no Cais do Apolo, 142, no Bairro do Recife, a arena reúne diversas atividades como exposição de consoles, arena de realidade virtual e fliperamas e está disponível para o público de forma gratuita.

O local tem o horário de funcionamento ampliado, das 9h às 19h, e capacidade para receber até 3 mil pessoas por dia.

Veja também

FESTIVAL Profissionalização no setor de e-sports já é realidade no Brasil; assunto é debatido no REC'n'Play