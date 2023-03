Projeto vai digitalizar museus e equipamentos culturais de Pernambuco

A- A+

Museus e equipamentos culturais do Estado vão ser digitalizados para poderem ser acessados não apenas fisicamente, mas também de forma online. O projeto, batizado de Patrimônio Pernambuco Digital, deve - aos poucos - adicionar os diversos locais que promovem a cultura local e terá também um aplicativo colaborativo para o cadastro de pontos culturais que integram as diferentes rotas turísticas. Para estrear a novidade, o museu Cais do Sertão foi escolhido para ser o primeiro lugar que pode ser visitado digitalmente.

A iniciativa é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) em parceria com as secretarias estaduais de Cultura (Secult/PE) e de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur/PE). O aplicativo vem sendo construído pela Carutech, startup do Espaço 4.0 da Escola Técnica Estadual (ETE) Fernando Lyra, localizada em Caruaru, no Agreste do Estado. Ele foi criado por estudantes da unidade de ensino e passa agora pela validação de representantes das secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Cultura.

“Com o aplicativo, a gente espera ampliar, de forma colaborativa, os dados e as informações sobre as rotas e equipamentos culturais do Estado”, destaca a secretária estadual Mauricélia Montenegro.

Aplicativo vem sendo construído pela Carutech, startup do Espaço 4.0 da Escola Técnica Estadual (ETE) Fernando Lyra. Foto: Divulgação

Museus digitalizados

Segundo a Secti-PE, a digitalização de museus foi possível graças a uma tecnologia similar à câmera de ação, que permite uma visita virtual interativa, no estilo de um tour em 360 graus. O resultado dessa experiência pode ser visto no portal museusdigitais.pe.gov.br.

Durante a visita virtual ao Cais do Sertão Digital o usuário conta com audiodescrição, controle de navegação e alta definição das imagens, que podem ser rotacionadas, giradas, pelo visitante. Para quem ainda prefere fazer a visita in loco, também estão disponíveis as primeiras interações com realidade aumentada. Durante o passeio é possível acessar a aplicação para obter novas interações com as exposições do local.

