Promoção de férias da PlayStation Store disponibiliza jogos com até 60% de desconto Entre os games disponíveis estão grandes sucessos do ano como o EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy

Responsável por liberar uma série de descontos em diversos jogos digitais, a promoção de férias da PlayStation Store já está no ar. Considerada a maior do ano da loja de jogos, a nova edição da liquidação estará disponível até as 23h59 do dia 17 de janeiro de 2024.

A lista de descontos inclui grandes sucessos do ano, como o EA Sports FC 24, que ganhou o prêmio de melhor jogo de esportes para Playstation de 2023. A edição standard do game, que custa originalmente R$ 358,90, está sendo disponibilizada por R$ 143,56 durante a promoção.

Outro destaque é o pacote de jogo do Call of Duty III: Modern Warfare, que pode ser adquirido por R$ 209,30, com um desconto de 30% no valor original.

Já a versão para PS5 de Hogwarts Legacy, jogo que apareceu no topo entre os mais buscados pelos brasileiros no Google em 2023, está disponível por R$ 149,95, enquanto a versão para PS4 pode ser comprada por R$ 129,95.

A lista de grandes sucessos que entraram na promoção de férias da PlayStation Store é completada com Alan Wake II, Diablo IV e Mortal Kombat I, que podem ser comprados por R$ 216,72, R$ 209,94 e R$ 179,94, respectivamente.



