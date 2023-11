Promoção de primavera da Steam tem descontos de até 85%; confira as principais ofertas

A- A+

Iniciada nesta semana, a promoção de primavera da Steam acontece até o dia 28 de novembro. Durante o período, a plataforma de jogos oferece descontos que podem chegar a até 85%. Tradicionalmente, as promoções de temporada marcam a prévia da chegada de novos jogos à Steam.

Neste mês, um dos principais destaques é o The Witcher 3: Wild Hunt, que pode ser encontrado por R$ 32,49. Outro game que poderá ser comprado com desconto por meio da Steam é o The Last of US: Part I, que está sendo vendido por R$ 167,43. Já o Diablo IV está com um desconto de 40% e pode ser comprado por R$ 209,94.

Considerado um dos principais jogos da temporada, o EA SPORTS FC 24, sucessor do Fifa 23, que foi lançado em setembro deste ano, está sendo vendido com 50% de desconto, por R$ 179,50. Um dos maiores descontos ofertados pela plataforma é na compra do Battlefield 2042 – Temporada 6, que custava R$ 249 e está sendo vendido por R$ 39,84.

Além da promoção de primavera, a Steam contará com outro grande período de descontos ainda neste ano. De acordo com o calendário anual lançado pela plataforma de jogos, a nova temporada de promoções será realizada entre os dias 21 de dezembro deste ano e 4 de janeiro de 2024.





