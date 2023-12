A- A+

Proteção contra hackers: Saiba como configurar a autenticação em duas etapas nas redes sociais Medida adicionar uma proteção extra as contas no momento do login

O episódio recente que resultou na invasão da conta da primeira-dama do Brasil, Janja, no X (antigo Twitter), na segunda-feira (11), acendeu um alerta sobre a melhor forma de proteger as redes sociais.

Entre as medidas que podem ser tomadas, a autenticação em dois fatores é um dos pontos principais. A etapa de segurança pode ser adicionada tanto no Instagram, quanto no X, Facebook, TikTok e no WhatsApp. Saiba como realizar a ação.

"X"

No X, o processo pode ser efetuado na opção de segurança disponível nas configurações.

Confira o passo a passo do procedimento:

Após realizar o login na conta, o usuário deve clicar no próprio perfil e buscar pela opção de configurações e privacidade;

Em seguida, é preciso selecionar a etapa de "segurança e acesso à conta" e clicar em "segurança";

Na página seguinte, ele deverá clicar em autenticação de duas etapas e escolher o modo que preferir;

Por fim, para ativar a nova etapa, será preciso inserir a senha da rede social.

Nesse momento, a plataforma apresentará três modos de autenticação em duas etapas. O procedimento garante a exigência de um código, além da senha da rede social, para que o login seja efetuado.

A primeira opção é por meio de mensagem de texto. Nela, o usuário receberá um SMS com um código de verificação toda vez que realizar login na conta. Outra forma é utilizar um aplicativo de autenticação. Nesse caso, o usuário recebe um código que é gerado por meio da plataforma escolhida.

Por fim, o X também disponibiliza a opção de chave de segurança física. O objeto, que precisa ser comprado separadamente e custa entre R$ 150 e R$ 300, pode ser configurado para servir como etapa extra de verificação. Caso opte pela opção, o usuário deverá inserir a chave física no dispositivo em que for utilizar para o login. Já para celulares, a liberação acontecerá via bluetooth ou NFC.

Titan Key, do Google, é um dos modelos disponíveis no mercado | Foto: Google/Divulgação

Instagram

No Instagram, outras opções são disponibilizadas. Além da checagem por SMS e aplicativo de autenticação, a rede social também oferece a verificação via WhatsApp. Nesse caso, uma mensagem é enviada para o aplicativo de mensagens com o código extra de verificação.

A rede social possibilita, ainda, o uso de códigos de reserva. O método gera uma sequência de códigos que podem ser utilizados pelo usuário quando o acesso ao smartphone não estiver disponível. No total, são gerados cinco códigos, que só podem ser utilizados uma única vez.

O Instagram conta, ainda, com a opção de solicitações de login, que notifica o usuário toda vez que uma tentativa for realizada. Dessa forma, caso identifique um acesso suspeito, ele poderá bloquear o dispositivo de onde a tentativa foi efetuada.

A rede social mantém, também, uma lista de dispositivos confiáveis. Nela, o usuário pode configurar os computadores ou smartphones onde o login poderá ser efetuado apenas com a inserção de senha.

O método de proteção escolhido pelo usuário deve ser definido na opção de segurança da rede social, que pode ser acessada nas configurações.

Confira o passo a passo:

Após entrar no aplicativo, o usuário deverá clicar no próprio perfil;

Em seguida, será preciso selecionar os três traços que aparecem na parte superior da tela e levam até as configurações;

Nesse momento, ele deverá clicar em "configurações e privacidade";

Depois, ele deverá clicar na central de contas e selecionar a opção "senha e segurança";

Ao entrar na página seguinte, será preciso clicar em autenticação de dois fatores para configurar o método escolhido;

Por fim, também será necessário inserir a senha para concluir a configuração.

WhatsApp

No WhatsApp, a verificação em duas etapas pode ser realizada por meio de um código PIN. Caso ative a opção, o usuário precisará informar o código caso realize a troca de aparelho. Além disso, a sequência de números também será solicitada de forma rotineira no celular utilizado para acessar o aplicativo.

Ao configurar a etapa de proteção, é preciso vincular um email a conta. A verificação tem o objetivo de garantir uma opção de redefinição do PIN caso o usuário esqueça o código.

Saiba como realizar o procedimento:

Após acessar o WhatsApp, o usuário deverá clicar na opção configurações que está disponível na parte inferior direita do aplicativo;

Depois, ele deverá selecionar a opção de conta e confirmação em duas etapas;

Na página seguinte será possível criar um novo PIN e configurar o endereço de email para recuperação do código.

Facebook

Já no Facebook, a autenticação em dois fatores também pode ser liberada por meio de SMS, aplicativo de verificação ou pelo uso de outros dispositivos onde o login já foi realizado. Caso opte pela última opção, o usuário deve liberar a entrada por meio de celulares e computadores conectados previamente. Nesse caso, uma notificação é enviada para os dispositivos.

Veja como realizar o procedimento:

Ao entrar no site ou aplicativo, o usuário deverá acessar as configurações de segurança e de login;

Na nova página, será necessário descer até a opção de usar autenticação de dois fatores;

Após clicar em editar, ele precisará escolher o método de segurança que deseja adicionar e inserir a senha para completar a configuração.

TikTok

No TikTok, a verificação de duas etapas é feita por meio de SMS, aplicativo autenticador ou via email. Em todos os casos, um código é enviado ao usuário no momento em que um novo login é efetuado.

A rede social possibilita o gerenciamento de dispositivos confiáveis. Assim, o usuário poderá bloquear novas tentativas de acesso caso não reconheça o dispositivo por onde o login está sendo efetuado.

Confira como adicionar os dois fatores no TiktTok:

Ao entrar no app, toque na opção de perfil na parte inferior da plataforma;

Depois, selecione a opção de menu;

Em seguida, toque em "Configurações e privacidade";

Selecione a opção de "Gerenciar conta";

Depois, insira seu número de telefone e endereço de e-mail;

Por fim, toque em enviar código e insira os números enviados pela opção selecionada para concluir a configuração.

Veja também

Venezuela Senado aprova novas embaixadoras para Venezuela e Guiana