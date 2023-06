A- A+

Razr 40 Ultra é o novo dobrável da Motorola; aparelho chama atenção pelo tamanho da tela externa Fabricante também anunciou uma versão tradicional do aparelho, sem previsão de chegar ao Brasil

A Motorola lançou, nesta quinta-feira (1º), dois novos celulares dobráveis, Razr 40 e o Razr 40 Ultra. Os celulares chegam ao mercado internacional com algumas modificações positivas no design, principalmente na versão mais robusta, que ganha uma tela muito maior do que seus antecessores.

O display externo é, inclusive, o que mais chama atenção no aparelho, com uma tela pOLED de 3,6 polegadas, ele parece um grande espelho, com a possibilidade de realizar diversos comandos em taxas de atualização de até 144 Hz.

Com o lançamento de uma versão mais robusta, a Motorola segue uma tendência das fabricantes de celular, atualmente, que é pensar aparelhos para criadores de conteúdo. Segundo a empresa, o Razr 40 Ultra foi projetado para aqueles consumidores que usam seus smartphones para criarem conteúdo nas redes sociais.

Veja abaixo detalhes da ficha técnica do Razr 40 Ultra:

Tela de 3,6 polegadas do Razr 40 Ultra chama atenção de forma positiva para o celular dobrável. Foto: Motorola/Divulgação

O celular traz uma câmera principal de 12 MP com abertura de f/1.5, que permite a entrada de mais luz para garantir fotos mais profissionais, e outra lente de 13MP que mistura ultrawide e efeito macro. Ao abrir o aparelho, o usuário terá acesso a uma câmera de 32 MP. Na parte interna, porém, não houve avanços significativos.

O smartphone é equipado com o processador Snapdragon 8+ Gen 1 - que, apesar de ser uma adição potente ao aparelho, é o mesmo do último celular dobrável lançado pela fabricante.

Aberto, o celular também traz uma tela pOLED, mas de 6,9 polegadas, com uma taxa de atualização de 165 Hz. Como era de se esperar em um celular premium, ele é compatível com a rede 5G.

O que fazer com a tela externa

A coisa mais interessante do celular é, sem dúvidas, a enorme tela externa do aparelho, que dá ares de smartphone compacto, dada a quantidade de usos possíveis. Segundo a Motorola, é possível customizar os widgets que aparecem na tela e acessá-los sem precisar abrir o celular. Basta arrastar para a esquerda ou direita para acesso fácil a jogos, Google News, previsão de tempo, contatos, Spotify e visualizar notificações.

O painel de apps dá acesso a quase qualquer aplicativo, como Google Maps ou Carteira do Google, tudo isso a partir da tela externa. Também é possível escolher entre papéis de parede animados e estilos de relógio exclusivos da Motorola. Até mesmo games podem ser jogados sem precisar abrir o aparelho - um funcionamento muito mais completo do que usar apenas uma telinha para ver as notificações.

A Motorola ainda garante que, fechado, o Razr 40 Ultra tem zero gap, ou seja, nenhum espaço extra entre suas metades, diferente do Galaxy Z Flip 4, da Samsung, por exemplo, que deixa um espaço próximo à dobra.

Por fim, a fabricante não divulgou detalhes sobre a bateria, mas o celular é compatível com carregamento rápido de 30W e suporte a carregamento sem fio.

Motorola Razr 40

Versão tradicional do Razr 40 não ganhou telona. Foto: Motorola/Divulgação

A versão tradicional do Razr 40 também foi apresentada nesta quinta (1º). O produto acabou saindo um tanto ofuscado, quando comparado ao seu irmão mais robusto, por manter a tela em formato de janelinha, sem a possibilidade de interagir de forma mais intensa com os aplicativos. Ela é uma OLED de 60 Hz de 1,5 polegada, projetada para informações rápidas, como alerta de calendário, textos e notificações. Aberto, o telefone atinge 6,9 polegadas.

Em compensação, ele traz uma câmera principal de 64 MP, acompanhada de uma lente ultrawide e Macro Vision de 13 MP. O usuário também pode acionar a câmera frontal de 32 MP para videochamadas de alta qualidade.

Tanto o Razr padrão quanto o Ultra prometem três anos de atualizações de sistema operacional e quatro anos de suporte de segurança.

Por enquanto, eles foram lançados apenas nos Estados Unidos, mas devem chegar a alguns mercados da Europa, da América Latina e da Ásia nas próximas semanas, mas ainda não sabemos se o Brasil estará na lista.

Lá fora, apenas o preço do Razr 40 Ultra foi divulgado. O aparelho sai por US$ 999, cerca de R$ 5 mil, em conversão direta, sem impostos.

