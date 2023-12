A- A+

Realme C67 é disponibilizado para pré-venda; confira o preço no Brasil e saiba onde encontrar Smartphone tem como foco alto desempenho na captação de imagens e no processamento

Lançado globalmente nesta terça-feira (19), o smartphone realme C67 já está à venda no Brasil. Disponibilizado por R$ 939 durante a pré-venda, o novo modelo foi desenvolvido com foco nos padrões de câmera e desempenho.

Para tal, o celular foi equipado chipset Snapdragon 685, que promete um desempenho da CPU 15% superior ao do modelo C55 da marca. Além disso, o novo smartphone conta com duas câmeras traseiras com capacidade de 108 MP e um zoom de 3X.

O integrante da C Series também garante o trabalho de cada pixel no processamento de imagem, o que promete resultar em fotos mais nítidas. Para isso, ele usa a tecnologia 3x In-sensor Zoom, que utiliza 12 milhões de pixels no centro do sensor de 108MP para capturar as fotos sem perda de resolução.

Com relação a fotografia noturna, o smartphone tem a capacidade de conseguir um aumento de 132% na captação de luz, garantindo uma melhor captação da profundidade e clareza da imagem.

O realme C67 tem a capacidade de 256 GB de armazenamento e até 16GB de RAM dinâmica. O celular também é compatível com a tecnologia NFC 360° para pagamentos móveis, além de alto-falantes estéreos duplos.

Celular foi disponibilizado com preço promocional no Aliexpress | Foto: Divulgação

O modelo, que está disponível nas cores Sunny Oasis e Black Rock, pode ser adquirido exclusivamente pelo AliExpress.

Durante a pré-venda, que vai até a sexta-feira (22), a versão de 6GB+128GB estará disponível por R$ 939. Em seguida, modelo poderá ser comprado no Brasil por R$ 1.039.

