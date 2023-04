A- A+

Realme confirma lançamento do Realme 11 Pro e Pro Plus 5G Celulares serão lançados primeiro na China e ainda não há previsão para o Brasil

A Realme confirmou a data de lançamento da série realme 11. Ao todo, serão dois modelos anunciados pela fabricante, o Realme 11 Pro Plus 5G e realme 11 Pro 5G, ambos lançados primeiramente na China continental no dia 10 de maio.



Os novos celulares chamam atenção pelo design, com a parte traseira feita em couro, e uma fita que percorre todo o corpo do aparelho, contornando seu módulo de câmeras.

Segundo o criador da nova roupagem do celular, o designer Matteo Menotto, a aparência do smartphone é inspirada em Milão, quando o nascer do sol ilumina a arquitetura clássica italiana e cria uma tonalidade dourada fosca, como a nova cor do celular -- Sunrise Beige.

Ficha Técnica

Rumores indicam que a versão Plus do novo celular da Realme deverá ter uma tela AMOLED de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 120Hz. O telefone contará com um jogo de câmera triplo na parte traseira, com a principal de 200 MP, acompanhada de uma ultrawide de 8MP e uma lente macro de 2MP. A câmera de selfie virá com 16 MP.

Na parte interna, o celular vem com o processador octa-core Mediatek Dimensity 7050, além de 16 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento interno. Por fim, a bateria do aparelho virá potente, com 5.000 mAh - o suficiente para quase dois dias longe do carregador, a depender do uso, e suporte para carregamento rápido de 80W com fio.

Valores e disponibilidade do aparelho no Brasil ainda não foram divulgados.

Veja também

CANAL SAÚDE Diagnóstico precoce e tratamento adequado podem evitar até 80% dos casos de cegueira