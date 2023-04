A- A+

Realme lança C55 no Brasil; celular traz recurso parecido com Dynamic Island, do iPhone 14 Pro Smartphone intermediário tem ilha dinâmica apelidada pela marca de "mini cápsula"

A Realme lançou oficialmente no Brasil o seu novo smartphone intermediário, o C55. O celular tem, entre os destaques, câmera de 64 megapixels, uma bateria potente, que garante mais de um dia longe do carregador, a depender do uso e a "mini cápsula", recurso na tela do celular que lembra bastante a Dynamic Island, dos novos celulares da Apple.

No evento de lançamento, que aconteceu na quarta-feira (5), em São Paulo, a marca aproveitou para anunciar também a chegada dos fones Bluetooth realme buds T100, com cancelamento ativo de ruído.

Realme C55

Escreva a legenda aqui

O novo celular da Realme vem com tela de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90Hz - medida tradicional em telefones móveis intermediários. O destaque aqui fica por conta da "mini cápsula", que aproveita o espaço ao redor da câmera frontal para trazer notificações de forma mais sutil para o usuário. A ilha dinâmica da marca pode até se assimilar visualmente à Dynamic Island do iPhone 14 Pro, mas suas atribuições são bem mais limitadas.

A mini cápsula do C55 mostra apenas algumas informações, como alerta da bateria baixa, uso de dados ou status de carregamento do aparelho, enquanto a ferramenta da gigante de Cupertino se conecta a quase todos os aplicativos instalados no iPhone.

Em sua ficha técnica, o realme C55 traz processador MediaTek Helio G88, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, expansível até 1 TB. No jogo de câmeras, o celular tem duas lentes traseiras, sendo a principal de 64 MP, enquanto a câmera de selfie fica com 8 MP.

A empresa destaca o uso de Inteligência Artificial para o aprimoramento das imagens, algo que já é possível ver em celulares deu outras fabricantes, a exemplo da Samsung.

A bateria é outro ponto positivo do aparelho, entregando 5.000 mAh, o que garante -a depender do uso- quase dois dias longe do carregador. Apesar das especificações atrativas, o celular pode espantar aqueles consumidores que estão à procura de conectividade 5G, uma vez que o celular não é compatível com a rede de internet móvel.

Preço e disponibilidade

O realme C55 já está disponível no varejo pelo preço sugerido de R$ 2.299. Consumidores que adquirirem o aparelho até o dia 7 de abril ganham desconto e levam o celular por R$ 1.799, mas apenas se comprarem no site oficial da marca.

Outros anúncios

Além do telefone, a Realme também anunciou o Buds T100. Os fones bluetooth vêm com cancelamento de ruído e podem reproduzir até 6 horas de música direto.

Segundo a fabricante, a bateria pode durar até 28 horas quando funcionando junto ao case de carregamento.

Veja também

TELEFONIA Anatel abrirá processo contra Claro para cobrar melhorias em serviços de banda larga fixa