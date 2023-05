Reboot de Mortal Kombat 1 ganha trailer e data de lançamento

A- A+

A Sony divulgou nesta sexta-feira (19) o primeiro trailer completo do reboot de Mortal Kombat 1. Previsto para o final deste ano, o game traz "um universo de Mortal Kombat renascido" e com personagens repaginados para a última geração de consoles.

Durante o trailer é possível ver personagens bastante conhecidos da franquia, como Kitana e Mileena com gráficos dignos da nova geração. Não se pode concluir muito da narrativa escolhida para o reboot, se irá seguir fielmente a proposta do primeiro ou acrescentar mais pontos à história dos "kombatentes".



Vale ressaltar que o trailer contém restrição de idade, devido a cenas muito fortes de violência. Confira o trailer completo abaixo:

O Game também teve a data de lançamento anunciada: 19 de setembro. No entanto, algumas coisas poderão ser acessadas antes do lançamento. Ele sairá nas seguintes plataformas: PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games).

Beta aberto, pré-venda e as versões de compra

Segundo a NetherRealm, desenvolvedora do jogo, o game terá três versões: Padrão, Premium e a Kollector's Edition. Os jogadores que adquirirem a versão Premium e a Kollector's, terão acesso ao beta aberto do jogo, previsto para ser disponibilizado dia 14 de setembro.



O que vem e quanto custa cada versão?

A versão Padrão (ou Standard), pode ser adquirida na versão digital ou física, e vem com o preço de 70 dólares. Geralmente essa faixa de preço pode chegar em terras brasileiras custando R$ 300, como é o costume em vários jogos que são tabelados nesse mesmo custo.

Custando 110 dólares (algo por volta dos R$ 550), a versão Premium também possui versão física e digital e garante o acesso ao beta aberto, isso caso seja comprada no momento de pré-venda.



Junto com ela o usuário ganha o "The Kombat Pack" que contém uma skin do personagem Johnny Cage como o famoso ator e artista marcial, Jean-Claude Van Damme. A skin também estará disponível para ser comprada pelos usuários da versão padrão no dia do lançamento.

Essa versão também garante o acesso antecipado a seis novos personagens jogáveis (disponíveis após o lançamento) e cinco novos "Kameo Fighters" (também disponíveis após o lançamento).



Já a Kollector's Edition, vem com tudo o que as versões "Standard" e Premium possuem, com o adicional de uma estatueta do personagem Liu Kang de 16,5 polegadas (41,91 centímetros), uma skin dentro do jogo inspirada também no lutador da estatueta, três impressões de arte exclusivas e uma caixa de aço com a temática do jogo.

Esta versão está avaliada em 250 dólares (o que dá algo em torno dos R$ 1250).



Mais detalhes sobre o jogo serão revelados em breve pela Warner Bros. Games e pela NetherRealm, com altas chances de novas atualizações durante a PlayStation Showcase, programada para o dia 24 de maio.



Confira os requisitos mínimos e recomendados de Mortal Kombat 1 para PC:

Mínimos

Requer um processador e sistema operacional de 64 bits

SO: Windows 10 64-bit

Processador: Intel® Core™ i5-6600 | AMD Ryzen™ 3 3100 ou Ryzen™ 5 2600

Memória: 8 GB de RAM

Placa de vídeo: Nvidia GeForce® GTX 980 ou AMD Radeon™ RX 470 ou Intel® Arc™ A750

DirectX: Versão 12

Armazenamento: 100 GB de espaço disponível

Recomendados

Requer um processador e sistema operacional de 64 bits

SO: Windows 10/11 64-bit

Processador: Intel® Core™ i5-8400 | AMD Ryzen™ 5 3600X

Memória: 8 GB de RAM

Placa de vídeo: Nvidia GeForce® GTX 1080 Ti ou AMD Radeon™ RX 5700 XT ou Intel® Arc™ A770

DirectX: Versão 12

Armazenamento: 100 GB de espaço disponível

