Recife é sede da 1ª edição do Tech Woman; evento acontece neste sábado (25) Encontro é voltado ao público feminino e reúne importantes nomes do setor

Com foco na inovação, a 1ª edição do Tech Woman, evento que discute o papel da mulher no mercado da tecnologia, será realizada neste sábado (25), no Bairro do Recife.

O encontro, que acontecerá no Armazém Catorze, é uma iniciativa da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba (Assespro PE/PB) e terá o público exclusivamente feminino.

Durante o evento, as mulheres presentes poderão assistir a palestras sobre inteligência artificial, ciência de dados, dinâmica de equipes e liderança. Além disso, também será possível escolher entre as trilhas de carreira ou profissional, que trarão discussões para mulheres que desejam ingressar no setor de tecnologia ou que já atuam na área.

“Vamos falar de tecnologia para quem já está no mercado, mas também queremos abrir um mundo de possibilidades para as que desejam fazer uma transição de carreira”, explicou a empresária Laís Xavier, presidente da Assespro PE/PB.

Entre as palestrantes confirmadas no evento estão nomes como a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; a Head of Corporate Relationship | South Latam do LinkedIn, Fabrícia Faé; a vice-presidente de Novos Negócios na B3, Ana Carla Abrão, e a LinkedIn Top Voices e Fundadora da Elas Programam, Sílvia Coelho.

“Queremos dar visibilidade e inspirar mulheres a participar, entrar e continuar na área de TI. Esperamos que elas se sintam representadas e entendam que também é um espaço nosso e nós o representamos bem. O diferencial do nosso evento é trazer esse olhar para um público que normalmente se sente em ambientes hostis na área técnica”, completa Laís.

Para participar, é preciso realizar a inscrição por meio do site do evento. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 50.





