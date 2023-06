A- A+

Recife vai receber final do Campeonato Brasileiro de League of Legends Última vez que os recifenses puderam assistir uma final do jogo foi no primeiro 1º Split, em 2017

Recife foi a cidade escolhida para sediar a grande final do 2º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) de 2023. O anúncio foi feito neste sábado (10), pela Riot Games, desenvolvedora do game. As partidas poderão ser assistidas diretamente do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

A última vez que os recifenses puderam assistir uma final do jogo foi no primeiro 1º Split, em 2017. Essa será a primeira vez que uma cidade do Nordeste receberá um confronto decisivo de 2º Split. O vencedor da edição, há seis anos, foi a equipe RED Canids Kalunga em jogo emocionante contra a Vivo Keyd Stars.

A Grande Final da Segunda Etapa do #CBLOLDiff 2023 será no Recife!



No dia 9 de setembro, nos encontramos Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães para decidir o campeão brasileiro de League of Legends pic.twitter.com/lKqI3JldJJ — #CBLOLDiff (@CBLOL) June 10, 2023

O 2º Split é a etapa mais importante de uma temporada de League of Legends, pois é a que classifica para a disputa mundial, Worlds 2023. Os brasileiros deverão lugar pelo título nacional em 9 de setembro. O prêmio para o vencedor da disputa é, além da vaga no mundial na coreia do Sul, o valor de R$ 115 mil.

Os jogos que marcam o 2º Split do CBLOL 2023 são disputados entre 10 de junho e 9 de setembro Ao todo, dez times participantes se enfrentam aos sábados e domingos, a partir de 13 horas (no horário de Brasília), no estúdio da Riot Games em São Paulo. Eles percorrem 18 rodadas de fase classificatória e apenas seis equipes são classificadas para os playoffs.

Veja também

MEIO AMBIENTE Incêndios se intensificam no Canadá e podem durar 'todo o verão'