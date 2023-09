REC’n’Play 2023, evento de tecnologia e inovação, chega à 5ª edição em outubro; veja como participar

A- A+

O REC’n’Play 2023 acontecerá entre os dias 18 e 21 de outubro. Com uma mistura de temas relacionados à tecnologia e inovação, o evento oferece palestras, debates, shows, rodadas de negócios, instalações artísticas e experiências tecnológicas, em sua programação totalmente gratuita. Entre as novidades desta edição está a Arena de Negócios, espaço voltado para empreendedores e o aulão de revisão para as provas do ENEM. A expectativa para este ano é reunir mais de 60 mil participantes.

O tema deste ano é Pontes pra Conectar as Margens e diz bastante sobre o objetivo do evento, que é unir os participantes ao redor de quatro eixos temáticos: Tech, Cidades, Economia Criativa e Empreendedorismo. Durante todos os dias, serão realizadas uma série de atividades, com a ocupação de vários pontos do Bairro do Recife.

Entre aqueles que devem ministrar ou participar de algumas das atividades estão, Silvio Meira; Marcelo Tas; Domitila Barros; Kondzilla; Elena Landau; Alice Pataxó; Renato Meirelles; Marcos Lisboa, Ricardo Paes de Barros, Thiago André, criador do Podcast História Preta, e Marcelo Falcão. Segundo a organização, a parte cultural contará com três palcos, localizados na avenida Rio Banco, na Rua do Bom Jesus e na Praça do Arsenal. A programação cultural também contará com o Let´s Play DJ, realizado em parceria com a produtora Gola Rolê.

Evento conta com atividades dentro e fora de prédios importantes do bairro do Recife. Foto: Arquivo/REC'n'Play

Programação

Na estreante Arena de Negócios, os participantes poderão conectar suas startups com empresas para impulsionar a inovação. O espaço é realizado pela parceria da Ampla com o Sebrae, Porto Digital e Softex, e vai promover rodadas de negócios, mentorias, palestras, além de ter uma área de exposição dedicada para startups, speed datin e happy hour. A Arena traz empresas como a CVC, debates sobre estratégias de POCs e oportunidades para startups e grandes empresas. Os encontros serão no Cais do Sertão, sala São Francisco. Na sexta (20) e no sábado (21) haverá também atividades voltadas para o público de economia criativa.

Para a parte de jogos, uma das mais importantes do evento, a arena Geek Gamer Rec N' Play by O Hou Gaming será uma multiarena. Os participantes poderão conferir arenas PC; VR; consoles; Rec'n' Neerderlans, que contará com jogos sobre a história Recife-Holanda, além de ter um espaço para o jogo FreeFire e um Museu do Videogame. As atividades, que incluem ainda campeonatos de League of Legends e FIFA, ocorrerão no Teatro Hermilo Borba Filho durante todos os dias do festival.

O Sebrae Pernambuco terá um espaço próprio na Avenida Rio Branco para levar conhecimento e experiências sobre inovação, criatividade, tecnologias inteligentes e transformar ideias em oportunidades de negócios. O espaço receberá o jornalista Pedro Lins, que falará falar sobre transição de carreira, assim como o também jornalista Tiago Medeiros, que vai abordar criatividade, inovação e humor na comunicação moderna. Ainda participam da programação a empreendedora social Brena Lima, da ONG Geraldo Falcões, e a cantora de brega-funk, Rayssa Dias, entre outros convidados. O espaço do Sebrae também será palco do podcast Pod Dar Negócio, que vai transmitir episódios de videocast no canal da instituição no YouTube.

Por fim, no sábado (21), o último dia do REC’n’Play será dedicado à programação para toda a família com blocos conhecidos do Carnaval pernambucano, como o Cortejo do Boi da Macuca, Eu Acho é Pouquinho e o Pinto da Madrugada. No mesmo dia, os estudantes que estão se preparando para o ENEM contarão com um grande aulão, com a participação de professores, como Fernanda Bergamo, de Português e Redação.

Inscrições

O REC'n'Play é realizado pelo Porto Digital, em parceria com a Ampla Comunicação e Sebrae. Quem quiser participar do evento deve se inscrever gratuitamente no site do evento e se inscrever gratuitamente. Ao efetuar o cadastro, os participantes terão acesso às atividades de educação, negócios, experiências e entretenimento do evento. A inscrição será unificada e válida para toda a programação. No entanto, é importante ressaltar que a participação em cada atividade dependerá da lotação das salas, seguindo o critério de ordem de chegada.

