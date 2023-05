Redmi Note 12 Pro: intermediário da Xiaomi traz um bom conjunto, mas ainda precisa de atenção

A- A+

O Redmi Note 12 Pro é o mais novo carro-chefe entre os intermediários da Xiaomi. Lançado neste mês de maio, o celular desponta como um dos favoritos dos consumidores da marca ao entregar um combo de bateria duradoura, design arrojado - com a traseira espelhada e carregador ultra potente. Pode-se dizer até que ele traz as principais funções para um aparelho da categoria, com jogo tripo de câmeras, compatibilidade 5G e tela de AMOLED de 120 Hz, boa para quem gosta de alternar entre muitos aplicativos. São muitos pontos positivos que, no entanto, contrastam com uma usabilidade confusa.

O blog de Tecnologia e Games passou algumas semanas usando o celular e, nas linhas a seguir, você pode conferir nossas impressões sobre o aparelho.

Tela e Design

Redmi Note 12 Pro 5G. Foto: Ed Machado/ Folha de Pernambuco

O Redmi Note 12 Pro, assim como os outros dois telefones da linha, apresenta uma tela de 6,67 polegadas, AMOLED, Full HD+ com taxa de atualização de 120Hz. Esse padrão se repete para que - segundo os próprios executivos da marca - não haja uma diferença tão gritante entre a versão tradicional e modelo Pro. Durante o uso, a sensação foi de cores mais vivas e de uma velocidade maior na resposta ao toque, principalmente, durante a jogatina no aparelho.

A aparência do celular divide um pouco a opinião. Se, por um lado, o acabamento arredondado, com traseira de vidro, dá um aspecto mais premium ao aparelho, por outro, o espelhamento excessivo da parte de trás deixa margem para digitais ficarem facilmente gravadas, o que confere um aspecto de sujo, após um tempo. Na caixa, o modelo Pro da linha Redmi Note 12, traz uma capa transparente para ser usada com o celular - o que ameniza o efeito, mas se for usar sem capa é bom andar com um paninho a tiracolo.

Jogo de câmeras

Câmera de selfie do Redmi Mote 12 Pro sem IA e com IA. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Uma das principais características analisadas por consumidores na hora de comprar um celular é a qualidade das câmeras. Nesse aspecto, o Redmi Note 12 Pro pode ser uma opção interessante. Na parte traseira, o celular conta com um jogo triplo de câmeras - sendo a principal de 50MP, uma ultra grande-angular de 8MP e uma câmera macro de 2MP, além de 16 MP reservados para a câmera frontal. Existem dois destaques aqui, o sensor da Sony IMX766, que está presente também no Xiaomi 12, carro-chefe da chinesa atualmente, e as cores.

Ao tirar fotos com Redmi Note 12 Pro, o consumidor poderá perceber um aumento no contraste das imagens. O aparelho parece ressaltar ainda mais fotos tiradas ao ar livre, com cores fortes, além de destacar detalhes para os momentos em que é preciso usar a linha macro. A experiência com a gravação de vídeo também foi satisfatória, tanto usando a câmera traseira em 4K, quanto a lente frontal em 1080P. O zoom dele é digital e vai até 10x.

Em lugares fechados, a coisa muda um pouco de figura, porque as fotos podem sair mais escuras que o esperado - mas a solução pode ser encontrada no próprio aparelho, que possui uma infinidade de recursos de edição, incluindo o uso de Inteligência Artifical para o balanço de cores (não aconselho a usá-lo ao ar livre, mas funciona bem em ambientes indoor) e o modo Pro - que também melhora a qualidade da imagem ao usar a lente principal ao máximo.

Bateria

Talvez um dos pontos mais interessantes do celular é a atenção que a Xiaomi deu para a bateria do aparelho. Com 5.000 mAh, o celular passa quase dois dias longe do carregador - a depender do uso -, e ainda conta com a presença de um adaptador de 67W, ou seja, entregando um tempo de recarga que vai de 0 a 100, em menos de uma hora. Para completar o combo, o celular possui um recurso de ultra economia de bateria que faz com que aqueles pontinhos finais de carga consigam esticar bastante o uso até o smartphone voltar ao carregador.

Ficha técnica e recursos extra

A versão Pro da linha Redmi Note 12 da Xiaomi vem equipada com processador MediaTek Dimensity 1080, com oito núcleos e chegando a velocidade de até 2,6 GHz. A versão comercializada pela Xiaomi no Brasil tem 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna expansível. Entre os recursos de destaque está a presença do sistema de som Dolby Atmos, compatibilidade com a rede 5G, modos de tela que entregam diferentes iluminações para o aparelho, conector para fone de ouvido e NFC (que permite pagamentos por aproximação).

Preço e disponibilidade

O Redmi Note 12 Pro já está à venda no site oficial da Xiaomi e nas principais varejistas parceiras da marca. Ele chegou com o preço sugerido de R$ 3.699,99, mas pode ser encontrado no próprio site da chinesa por R$ 3.403,99.

Vale a pena?

Durante o uso, a experiência proporcionada pelo Redmi Note 12 Pro no dia a dia foi bastante agradável. Após desinstalar alguns aplicativos que vieram com o modelo (mais por uma questão de poluição visual do que realmente um obstáculo), a dinâmica com ele foi bastante fluida. É um celular fácil de ser manuseado, com vários recursos extra que facilitam a vida do usuário, boa bateria, tela sensível ao toque.

A presença da MIUI 14 com o Android 13 torna o uso intuitivo, com aplicativos e Widgets de fácil organização e personalização, mas ficou a impressão de ser um modelo um pouco mais lento. Na hora da compra vale pensar sobre as câmeras e o forte contraste na hora das fotos, o que pode atrapalhar a experiência noturna, mas serve para destacar detalhes ao ar livre.

