Reformulação do site da Rockstar Games aumenta expectativa pela chegada do GTA 6 De acordo com a produtora, trailer oficial do jogo deverá ser lançado no início de dezembro

Responsável pela produção do Grand Theft Auto 6 (GTA 6), a Rockstar Games iniciou, nesta semana, uma reformulação do seu site oficial. As mudanças acontecem às vésperas do lançamento do trailer oficial do jogo, anunciado para o início de dezembro.

Entre as discretas modificações apresentadas, a extinção de menções ao Social Club no site foi um dos pontos que mais chamou a atenção dos jogadores. A plataforma, que conecta cerca de 200 milhões de membros no mundo inteiro, ajuda na expansão da experiência de jogo por meio do compartilhamento de fotos e vídeos sobre GTA.

Lançada em 2008 em conjunto com o GTA 4, ela funciona como um tipo de rede social para os jogadores dos games desenvolvidos pela Rockstar, o que inclui o Red Dead Redemption, L.A. Noire, Bully e Max Payne 3.

Apesar de não mencionar mais a plataforma em seu site, a produtora ainda não confirmou a extinção da rede social ou mudanças no seu funcionamento.

No entanto, a reformulação do site aumentou a expectativa pelo lançamento do trailer do GTA 6. Anunciado no dia 8 de novembro, ele deverá ir ao ar durante os primeiros dias do próximo mês. O momento também marca a celebração dos 25 anos da estreia da Rockstar no universo dos games.

Por meio de nota, o atual presidente da Rockstar Games, Sam Houser, agradeceu a companhia dos fãs durante o período.

“Graças ao apoio incrível dos nossos jogadores ao redor do mundo, nós tivemos a oportunidade de criar jogos que realmente amamos. Sem vocês, nada disso teria sido possível e somos muito gratos por todos compartilharem essa jornada conosco”, afirmou.

