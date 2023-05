Review Diablo IV: o inferno parece assustador e divertido

A- A+

Um dos lançamentos mais esperados do ano, Diablo IV, o mais novo jogo da franquia da Blizzard, tem tudo agradar não apenas aos fãs, mas até a quem nunca sequer se arriscou nas edições anteriores do game. Com sua estreia marcada para o dia 6 de junho, o título estará disponível para os consoles PlayStation 4 e PS5, Xbox Series X|S e também PC. O blog de Tecnologia e Games teve acesso ao pré-lançamento e traz nas linhas abaixo as primeiras impressões sobre o jogo, testado durante alguns dias no PlayStation 5.

A primeira coisa que deve fazer brilhar os olhos dos entusiastas da franquia é continuação da atmosfera iniciada no primeiro título da série, Diablo 1 (1997), deixando a ambientação familiar. Tudo no melhor estilo clássico de RPG, com direito a classes já conhecidas (e algumas adaptadas), uma build bem completa e um clima que consegue fazer o jogador prender a respiração de medo e empolgação, ao mesmo tempo.

Por se tratar de uma pré-análise, ainda não podemos dar spoilers do enredo ou nos aprofundar sobre nada mais, além do prólogo e do Ato I, que já foram disponibilizados publicamente. Apesar disso, podemos garantir que os jogadores vão encontrar uma história bem amarrada, muito mais profunda e com personagens principais que conseguem cativar o jogador - bem mais do que em algumas versões anteriores do game.

Visual

Diablo IV, jogo da Blizzard em pré-análise. Fotos: Blizzard/Divulgação

De cara nos deparamos com um visual bem sombrio. A iluminação e a trilha sonora são o casamento perfeito para apresentar ao jogo uma visão mais de terror, trazendo de volta sentimentos nostálgicos em quem experimentou Diablo II. Apesar de não serem os gráficos mais bonitos vistos em um game do gênero, a visão isométrica do jogo ajuda a não perceber as imperfeições, pelo contrário, somos facilmente distraídos pela quantidade de detalhes que o game exibe.

Particularmente, sair atrás de lugares que podem conter ouro ou itens foi uma diversão a mais para mim, que sempre tendo a me demorar nos cenários antes de seguir pela história principal. Cada linha de diálogo com os moradores das vilas explica o que precisamos saber, sem mastigar o conteúdo, e pode te levar para outras aventuras - o que é um ponto bastante positivo para quem gosta de explorar quests alternativas.

Ao contrário dos seus antecessores, Diablo IV traz o trunfo de um mundo aberto, repleto de aventuras que - no momento do seu lançamento poderão ser saboreadas no modo multiplayer, mas que para essa review inicial foram feitas apenas em modo single player. Cada lugar explorado traz uma satisfação pessoal de não ver as horas passando a medida que a história vai fluindo.

Gameplay

Ao todo, é possível escolher entre cinco classes, cada uma com seu próprio conjunto de habilidades. Foto: Diablo/Reprodução

Já que estamos falando sobre a jogatina, vale ressaltar que o novo Diablo traz uma excelente variedade de armas e builds, que com certeza vão aumentar muito o replay do jogo. Ao todo, é possível escolher entre cinco classes, cada uma com seu próprio conjunto único de habilidades - que são desbloqueadas a medida que os pontos de experiência vão sendo conquistados. São elas: Bárbaro, Druida, Necromante, Renegado e Mago. Tive a oportunidade de jogar com três e, ao menos no início, dá para perceber que algumas são mais "apelonas" do que outras, o que pode ser corrigido eventualmente, nas atualizações do jogo.

Sobre a experiência de jogar um game tão famoso para PC no PS5, não poderia ter sido mais satisfatória. O port está muito bom e, após um tempinho de adaptação com o DualSense, podemos dizer que as preocupações de experimentar essa jornada no console foram varridas - o que mostra que a Blizzard ouviu os fãs mais antigos do game.

Pontos positivos

Além de tudo o que foi dito, podemos destacar como pontos positivos a ambientação, o enredo e o fato de não é necessário saber a Lore - o que deve conquistar os novatos nesse universo, mesmo que conhecer as histórias das versões anteriores de Diablo dê um sabor a mais para a experiência. A dublagem também é outro ponto alto, que facilita a jogatina para quem não tem tanta intimidade com inglês. Por fim, a árvore de habilidades e a variedade de atividades que podem ser exploradas na aventura fecham com chave de ouro o quarto título da saga.

Pontos negativos

Durante o jogo, ao ir atrás das dungeons, os chefes encontrados podem dar a impressão de serem repetitivos, desanimando jogadores mais experientes. Por fim, o desbalanceamento entre as classes também deixou a escolha do personagem principal um pouco mais tendenciosa.

Por se tratar de uma versão pré-lançamento, não pudemos ter acesso à loja, ao passe de batalha, nem as temporadas famosas nos games da franquia, mas isso deve ser adicionado tão logo Diablo IV chegue às plataformas.

Vale a pena?

Muito. O jogo consegue entreter, empolgar e animar até o mais crítico dos jogadores. Por conta do pouco tempo com o game, não consegui chegar até o final da história, o que deixou um gostinho de quero mais que, com certeza, estará presente a cada pausa que o jogador precisar fazer antes de chegar ao final. Em resumo, podemos dizer que Diablo IV tem a chave para o sucesso entre os players, e você nunca quis passar tantas horas no inferno.

