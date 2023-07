[Review] Galaxy Book3 360: notebook da Samsung tem bom desempenho, mas S Pen faz falta

A- A+

O Galaxy Book3 360 é o mais novo notebook 2 em 1 da Samsung. A versão de 2023, lançada em maio deste ano, vem em dois tamanhos e o notebook está muito mais sensível ao toque tanto na tela quanto no touchpad. O aparelho chega ao mercado com configurações robustas e uma display que proporciona uma experiência de vídeo bastante agradável. Porém, apesar de oferecer diversos recursos interessantes ao consumidor, a falta da S Pen - inclusive nos estoques da própria Samsung - pode atrapalhar a experiência de uso do aparelho, uma vez que o item não vem de fábrica e não é fácil encontrá-lo por aí.

O blog de Tecnologia e Games passou alguns dias com o Galaxy Book3 360 de 15,6 polegadas e as impressões de uso do produto podem ser conferidas nas linhas a seguir. O preço inicial, divulgado pela fabricante no momento do lançamento, era a partir de R$ 7.904 na versão com 13,3 polegadas e 256 GB de armazenamento SSD, mas pode chegar a até R$ 11.363 na versão de 15,6 polegadas com 1 TB SSD de armazenamento.

Tela e design

Notebook 2 em 1 da Samsung consegue reproduzir cores vívidas e brilhantes. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Para o Galaxy Book 3 360, a Samsung manteve o design sóbrio em cinza grafite com bordas finas e tela de 15,6 polegadas - mas há ainda a versão com 13,3". O display AMOLED, com resolução Full HD (1920 x 1080), traz taxa de atualização de 120Hz. As cores são vibrantes e, com as imagens ocupando quase todo o espaço da tela do notebook, a sensação de imersão se faz presente ao assistir a um filme ou vídeo.

Um dos pontos positivos do teste foi a sensibilidade ao toque encontrada no display. Durante o uso, a resposta aos comandos no modo tablet foi rápida e precisa e talvez o usuário necessite se acostumar com essa resposta, pois, às vezes, pode acabar abrindo sem querer alguns arquivos que queira apenas selecionar. O TouchPad também tem uma excelente resposta tátil, o que facilita o trabalho no dia a dia para quem não quer acoplar um mouse ao produto. O teclado, alfanumérico, é uma ótima pedida para quem gosta de digitar com mais espaço e conforto.

Na carcaça, o Galaxy Book3 360 possui diversas portas para facilitar a conexão do usuário com outros periféricos. São elas:

1 HDMI

1 Thunderbolt 4, e 1 USB Tipo-C

1 USB-A

1 Leitor de cartão multimídia MicroSD

1 entrada com saída para fone de ouvido e microfone

Experiência de tablet, mas cadê a S Pen?

GalaxyBook 3 360 não vem com S Pen de fábrica. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Dessa vez, a experiência de uso quando o notebook está dobrado como tablet deixou um pouco a desejar. A Samsung melhorou bastante a sensibilidade tátil e o brilho da tela, mas a versão com 15,6 polegadas parece desajeitada quando se tenta usá-la com uma mão só, ao andar pela casa, por exemplo. E não necessariamente devido ao peso, uma vez que ele tem apenas 1,71 kg, mas a combinação disso com o tamanho mais comprido.

A sensação que dá é de segurar uma prancheta grande demais, tirando a fluidez e mobilidade que, em geral, se atribui a um tablet. Provavelmente, a experiência seria diferente no modelo menor, de 13,6 polegadas.

Outro ponto que o consumidor precisa prestar atenção é a ausência da S Pen. A canetinha inteligente da Samsung, que ajudaria a dar ainda mais o ar de tablet ao produto, é vendida separadamente e não é tão fácil assim de encontrar. Não há nenhum modelo à venda no site oficial da fabricante e, ao menos no varejo on-line, a variedade também não é tão grande. O catálogo da empresa, em tese, conta com quatro versões distintas do item.

Também não foi possível ver como a S Pen se sairia durante o uso com o produto porque, dessa vez, o item não foi enviado com o notebook premium.

Desempenho e bateria

O Galaxy Book3 360 tem uma ficha técnica bastante atraente. É equipado com o processador Intel Core i7 de 13ª geração, placa de vídeo Intel Iris Xe Graphics, 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento, garantindo bastante espaço para quem trabalha com audiovisual, fotografia e design. Durante o tempo que ficou comigo, o notebook não apresentou engasgos, foi confortável de usar durante os dias de trabalho, rodando bem jogos, e rodando com diversas abas abertas sem travamento. É possível trabalhar com vários aplicativos abertos sem se preocupar.

A bateria segura bem. Acompanhando um turno do blog de Tecnologia e Games, o notebook entregou facilmente cerca de 6 horas antes de pedir para ser conectado ao carregador - sempre com música rolando durante o uso, além de aplicativos como WhatsApp, Spotify e o Chrome como navegador principal.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Book3 360 está disponível na loja oficial da Samsung, assim como em varejistas parceiros. O modelo do teste teve o preço inicial anunciado de R$ 11.363 na versão de 15,6 polegadas com 1 TB SSD de armazenamento, mas pode ser encontrado no site da marca por R$ 9.596,70. A versão de 15,6 polegadas com 512 GB de armazenamento SSD teve o preço sugerido por R$ 9.881. Nas versões de 13,3 polegadas, o modelo sai por R$ 7.597 com 512GB SSD de armazenamento ou por R$ 6.708 na versão de 256GB SSD.

Vale a pena?

O Galaxy Book3 360 pode ser uma boa pedida para quem quer a experiência de ter um notebook de trabalho, mas também as facilidades de desenhar uma tela de tablet. Durante o teste, a máquina conseguiu atender as expectativas de uso diário, sem travamentos, engasgos ou deslizes na hora de usar o modelo nas duas versões. Uma boa opção para quem quer um dispositivo potente para trabalhar ou estudar

Os pontos negativos, como foi apontado nas linhas acima, é o conforto - dado o tamanho do modelo testado - e a dificuldade em encontrar a S Pen. Porém, as dificuldades com o manuseio do aparelho podem variar se você tiver braços maiores do que os da repórter que aqui escreve.

