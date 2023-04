Review: Galaxy Buds 2 Pro; fones de ouvido sem fio da Samsung, vale mesmo a pena?

A- A+

O Galaxy Buds 2 Pro é um fone de ouvido bluetooth da Samsung, lançado no ano passado. O aparelho, foi anunciado em agosto de 2022, junto com os novos telefones dobráveis da sul-coreana, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Com o preço inicial de R$ 1.499, o fone recebeu, em janeiro, uma atualização que incluiu a gravação de Áudio 360, que usa os microfones esquerdo e direito ao mesmo tempo. Com um design mais compacto que sua versão anterior, ele promete mais conforto e uma experiência de reprodução de som ainda mais fiel.

O blog de Tecnologia e Games teve a oportunidade testar os fones de ouvido da Samsung, e as impressões podem ser conferidas abaixo.

Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Design e conforto

A experiência com o Galaxy Buds 2 Pro começa positiva desde o design. Segundo a fabricante, o modelo é 15% menor do que sua versão anterior, e a caixa de carregamento cabe facilmente na palma da mão - assemelhando-se a uma caixinha de joias. Os fones Bluetooth também encaixam facilmente na orelha, sem incomodar, mesmo com várias horas de uso.

Para quem precisa fazer exercícios também não há do que reclamar. O Buds 2 Pro conseguiu oferecer uma estabilidade confortável, ao menos durante uma caminhada de 30 minutos. O case de carregamento traz um manejo antiderrapante, uma segurança a mais na hora de tirar da bolsa, que é um ponto de acerto da Samsung. Para carregá-lo, há uma entrada USB-C na parte traseira, mas a caixinha também consegue ser carregada via indução

Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Áudio e Microfone

Uma das coisas que mais surpreende ao usar o fone de ouvido da Samsung é a clareza do som. O áudio é reproduzido em alta fidelidade em 24 bits, permitindo uma maior imersão ao colocar o Spotify ou Deezer para tocar durante o dia. Como uma pessoa que ouve muita música, a minha experiência ao reproduzir dos sons foi bastante satisfatória. O cancelamento de ruído (ANC) é eficiente mesmo em ambientes com muitas pessoas conversando ao mesmo tempo.

Outro ponto positivo é o acionamento do modo ambiente de forma automática. Ou seja, se o fone identificar que o usuário está falando com alguém, ele vai diminuir ou pausar a música que está sendo reproduzida para que a pessoa consiga conversar normalmente. Na hora de conversar, a voz reproduzida de forma clara também deve ajudar aqueles que preferem conversar por voz.

Conectividade e comandos

Na época dos testes, o Galaxy Buds 2 Pro não ofereceu dificuldade ao se conectar ao Galaxy Z Fold 4, também da Samsung. O fone Bluetooth encontrava facilmente o celular, além de responder facilmente aos comandos feitos com o smartphone dobrável. Vale ressaltar que, em janeiro, o assessório ganhou o recurso de áudio em 360º e a novidade funciona apenas nos telefones dobráveis da sul-coreana. Segundo, Renato Citrini, gerente sênior de produto de Mobile Experience da Samsung Brasil, o novo recurso combina o sistema de som surround com o Direct Multi-channel e os microfones embutidos em cada fone para que as gravações tenham uma riqueza ainda maior de detalhes e um áudio mais imersivo.

"Já era possível usar o microfone dos Buds para fazer a gravação de vídeo, mas agora capturando áudio 360 as pessoas conseguem ter uma percepção maior do som de um lado ou do outro, como se estivessem inseridas e caminhando pelo ambiente", explicou.

O blog de Tecnologia testou a função no vídeo abaixo:

Bateria e carregamento

O Galaxy Buds 2 Pro promete até 5 horas de reprodução contínua com o Cancelamento de ruído ativo ligado e até 18 horas no suporte. O teste realizado foi de uso comum, durante o dia a dia. Assim, o fone funcionou durante um dia inteiro de trabalho (cerca de 8 horas), sem necessidade de recarregar a case, mas com eventuais inserções ao estojo de carregamento, de acordo com a necessidade da demanda.

Preço e disponibilidade

Quando foi lançado, o fone de ouvido Bluetooth da Samsung, tinha o preço sugerido de R$ 1.499. Atualmente, é possível encontrar ofertas de até R$ 979, no varejo on-line - o que o torna uma opção mais desejável do que seus concorrentes.

Ainda vale a pena?

É possível dizer que o fone de ouvido é um dos melhores do mercado. Áudio limpo, de fácil transporte e seguro na orelha. Talvez a única parte que tornou seu uso um pouco confuso foram os comandos. Como a superfície do fone é toda tátil, algumas vezes era possível dar o comando errado sem querer, mas precisar repetir a ação, para o fone entender o que estava sendo solicitado. A dificuldade, porém, talvez seja questão de hábito.

