Review Galaxy S23 Ultra: celular da Samsung é um gigante quase perfeito

O Galaxy S23 Ultra é o celular mais poderoso da Samsung atualmente. A versão robusta dos novos smartphones da sul-coreana chegou apostando alto em desempenho, tentando fisgar - principalmente - criadores de conteúdo e consumidores apaixonados por fotografia. Não à toa, o ponto alto do celular são as câmeras. Além de possuir uma lente principal de 200 megapixels, o aparelho entrega um zoom ótico de 10x estável e uma câmera frontal que entrega um bom desempenho na gravação de vídeos. Esta, porém, não é a sua única qualidade.

Com uma alternância fluida entre aplicativos, reprodução de cores vivas, otimização da bateria e uma capacidade de processamento que deixa seu uso sem engasgos, o celular traz várias cartas na manga para agradar os fãs da marca. O blog de Tecnologia e Games teve acesso à versão mais poderosa da linha S23 da Samsung, carro-chefe da fabricante, e as impressões podem ser conferidas abaixo.

Design e Tela

Celular da Samsung impressiona nas cores e no tamanho. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Trazendo uma tela AMOLED de 6,8 polegadas, QHD+, o Galaxy S23 Ultra causa - de cara - uma impressão marcante na hora de reproduzir imagens. Uma das características da Samsung é a representação das cores mais vívidas e nítidas, tanto na captura da imagem, quanto em sua reprodução em tela, tornando a experiência de assistir a vídeos e relembrar fotos tiradas com o celular ainda mais agradável. A taxa de atualização é de 120Hz, facilitando bastante na hora de alternar entre aplicativos e de jogar no aparelho, o que é um ponto positivo do dispositivo.

Mesmo que ele reproduza o design quadrado, que marcou a extinta linha Galaxy Note, sua tela mais curva nas laterais e as bordas metalizadas sustentam o aspecto premium do celular, sem que ele pareça ultrapassado. Pelo contrário, a sensação ao usar o Galaxy S23 Ultra é de estar segurando um aparelho elegante e minimalista. Ao não fazer grandes alterações na aparência, a Samsung deixa de ganhar em ousadia, mas, com certeza, não perderá o interesse de seus consumidores mais tradicionais pela beleza do produto.

Cinco câmeras e o zoom de milhões

Zoom ótico de 10x funciona como um espião para captar detalhes a distância. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

A sul-coreana também resolveu apostar na captura de imagens e trouxe para o S23 Ultra a primeira lente de 200 megapixels comercializada em um smartphone da fabricante. O celular também traz uma inédita tecnologia que combina 16 pixels em um só, garantindo a qualidade dos registros. Vale ressaltar que ela não é o padrão do telefone, ou seja, ao abrir a câmera, é preciso selecionar o modo de pixels que deseja para aquela imagem no topo da tela. O resultado são cores vivas e detalhes precisos encontrados a cada movimento de pinça para ampliar na imagem.

Outro destaque fica por conta do zoom ótico de 10x, que permite alcançar detalhes impressionantes, sem perder a qualidade ou a estabilização da imagem. No modo de 200 MP, ele chega apenas a 6x. Os vídeos também não fazem feio, com o Galaxy S23 Ultra gravando em até 8K com as lentes traseiras, além de entregar uma imagem limpa com o Super HDR presente também na câmera selfie, aumentando a contagem de quadros por segundo de 30fps para 60fps.

Nightography é uma aposta da Samsung para fotos tiradas à noite e, realmente, as imagens se tornaram ainda mais nítidas. Tanto que, por vezes, não parecem que foram tiradas em ambientes de baixa luminosidade. Por fim, os recursos de edição de imagem nativos ou em conjunto com o aplicativo Expert RAW dão um saborzinho a mais no uso.

Conjunto de câmeras

12MP Câmera Grande Angular (Ultra-Wide)

200 MP Câmera Principal (Wide)

10MP Câmera Teleobjetiva com zoom ótico de 3x

10MP Câmera Teleobjetiva com zoom ótico de 10x

12MP Câmera Frontal

Canetinha e o foco Gamer

Galaxy S23 Ultra faz bonito na experiência com a S Pen e com jogos. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Herdada da linha Galaxy Note, descontinuada pela Samsung em 2020, a S Pen também tem seu momento de brilhar. Ao tirá-la de dentro do smartphone, um bloco de notas aparece automaticamente para o usuário conseguir anotar ou desenhar rapidamente, sem precisar desbloquear o celular. O uso é firme e bastante conveniente quando se tenta usar recursos de edição como o Apagador de Objetos - que retira pessoas e objetos indesejados de suas fotos.

A presença do processador Snapdragon 8 Gen 2, desenvolvido pela Qualcomm especialmente para os novos Galaxy S23, também faz a diferença. Ele aguenta o uso de diversos aplicativos ao mesmo tempo sem engasgos, além de oferecer uma experiência fluida na hora da jogatina.Tentando conquistar também os gamers, a Samsung trouxe suporte a ray tracing, deixando a experiência de jogo mais divertida.

Bateria e outros recursos

Armazenamento do aparelho vai de 256 GB até 1 TB. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Mesmo com a tela grande e os recursos avançados de captura de imagem, o Galaxy S23 Ultra segura bem um uso intenso durante o dia. Em um dia com reprodução de vídeo, música, gravação de vídeo, redes sociais e fotos, a bateria de 5.000 mAh do celular aguentou mais de um dia longe do carregador. Todos os modelos da linha Galaxy S23 vêm com adaptador de tomada na caixa.

O Galaxy S23 Ultra traz os principais recursos esperados de um flagship, tecnologia NFC para pagamentos por aproximação, compatibilidade com a rede 5G, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6, carregamento rápido de 45W e carregamento sem fio. Tanto o celular quanto a S Pen são classificados com resistência à água IP68.

Por fim, o modelo vem com Android 13 e One UI 5.1 instalados e pode ser encontrado nos modelos com 12GB de RAM (sendo até 8 GB de RAM Plus) e 256 GB, 512 GB ou 1TB de armazenamento interno.

Vale a Pena?

O Galaxy S23 Ultra é um gigante quase perfeito. O celular entrega em processamento, usabilidade, é gostoso de manejar e mesmo com sua tela de 6,8 polegadas não chega a ser desconfortável no uso do dia a dia. Ele entrega o que promete na experiência com as câmeras, nas ferramentas de edição e nos recursos citados na matéria.

Se você gosta de telas grandes e boa qualidade de fotos, ele pode ser a escolha ideal para o seu dia a dia. Ele eleva o ato de tirar fotos a outro patamar, mas um usuário comum pode não aproveitar todas as funcionalidades.

Infelizmente, assim como com outros aparelhos Android, a experiência com redes sociais ainda é um fator que pode afastar o consumidor. Mesmo com uma das melhores câmeras do mercado, compartilhar fotos e vídeos no Instagram foi uma experiência sofrível - o que não é culpa da fabricante, vale ressaltar.

O uso do aplicativo durante os dias de análise foi difícil, com diversos bugs e travamentos na hora de subir o material produzido. Apesar disso, outras atividades do dia a dia foram desempenhadas com bastante precisão.

O preço sugerido pela Samsung para o Galaxy S23 Ultra começa em R$ 9.499, mas é possível encontrar o modelo com descontos de quase R$ 3 mil no varejo online.

*A jornalista recebeu o Galaxy S23 Ultra como empréstimo feito pela fabricante para a produção da matéria.

