Review Roku Express 4K: testamos o novo dispositivo de streaming da marca

A- A+

A plataforma de streaming Roku lançou, recentemente, no mercado nacional, o Roku Express 4K. A novidade permite consumir conteúdos dos seus principais canais de streaming em alta definição, principalmente para aqueles aparelhos de TV mais antigos, que precisam de uma ajuda a mais para entregar conteúdo de aplicativos feitos para smartTVs.

É possível assistir a filmes e séries em HD, 4K HDR, HDR10 e HDR10+ a 60 quadros por segundo, desde que seu aparelho de TV seja compatível com a reprodução dessas imagens.

Além do controle remoto, o kit vem com um aparelho que deve ser acoplado ao televisor, seja ao lado ou colado no dispositivo, funcionando via Wi-Fi ou internet a cabo.

Outro ponto de destaque é que o Ruku Expresse 4K é compatível com os principais assistentes de voz, a exemplo da Alexa, Siri ou Google Assistente. O blog de Tecnologia e Games testou o aparelho, e as impressões podem ser lidas nas linhas a seguir.

Roku Express 4K

Roku Express 4K é um dispositivo de streaming de fácil instalação. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

O teste com o aparelho foi feito em uma TV AOC antiga, que não é smart, e o resultado foi bastante satisfatório, uma vez que a integração com a Alexa e os comandos com a TV funcionaram.

O dispositivo é de fácil instalação, para a felicidade de quem não tem tanta intimidade com tecnologia. Basta tirar da caixa e conectar os cabos (que incluem uma entrada HDMI e um cabo USB para o adaptador de energia.

Para uma experiência mais completa, vale baixar o app do Roku no seu smartphone - a ferramenta é compatível com celulares Android e iOS. Para quem não quer incomodar o parceiro na hora de assistir ao show favorito no quarto, é possível assistir aos conteúdos na TV, mas com o áudio transmitido diretamente pelo celular, graças ao aplicativo da marca. Aí basta usar um fone de ouvido e está feito o entretenimento.

Sobre a qualidade das imagens, o Roku oferece a possibilidade de ajustar os quadros da TV, mas é preciso que o aparelho consiga reproduzir as imagens naquela qualidade. Se a resposta for positiva, basta selecionar o modo e aproveitar o conteúdo. Ao fazer isso na TV da AOC, o aplicativo informou que o aparelho não era compatível, mas mostrou as opções que poderiam ser utilizadas com a TV.

Lista de streamings

Aparelho traz uma lista extensa de canais de streaming e canais gratuitos para acesso do usuário. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

A lista de streamings compatíveis é extensa, mas isso não significa que você terá acesso ao conteúdo de forma ilimitada. Alguns deles, como a HBO Max, oferecem alguns filmes e séries que podem ser assistidos gratuitamente, mas a maioria dos canais pede que você tenha uma conta para poder utilizá-los.

Entre os canais mais famosos disponíveis na plataforma, estão Netflix, Disney Plus, HBO Max, Crunchyroll, Prime video e muito mais.

Alguns canais que estão presentes em TVs smarts de algumas marcas também ficam disponíveis no aparelho, o que ajuda na hora de consumir um conteúdo com carinha de TV aberta.

Para fazê-lo funcionar com um dispositivo com a Alexa instalada, é preciso baixar a skill da Roku no aplicativo da assistente da Amazon se quiser que funcione direitinho. Na experiência com o produto, a Alexa demorou para entender que precisava acertar os comandos. Essa parte pode dar um trabalho um pouco maior, já que é preciso baixar a Skill, configurar o aparelho que deve receber os comandos e ter certeza que o nome do dispositivo está mesmo Roku (ou ela vai citar todos os dispositivos smart que você tem em casa antes de achá-lo).

Com a integração com um assistente de voz, a experiência fica ainda melhor, uma vez que para pausar, dar play ou até abrir o canal de streaming que você deseja pode ser feito com um simples comando de voz.

Por fim, se o usuário quiser assistir a qualquer conteúdo que não esteja na lista de streaming ainda é possível espelhar filmes, séries, fotos e vídeos do celular ou conectar um cabo HDMI para reproduzir imagens que estão em notebooks.

Preço e disponibilidade

O Roku Express 4K já está à venda e chegou ao site da marca com o preço sugerido de R$ 399,90. É possível, no entanto, encontrá-lo por valores menores em diversas lojas, com descontos que deixam em até R$ 207.

Vale a pena?

Sim. Para consumidores que não têm uma smartTV em casa, o dispositivo de streaming ajuda bastante a não precisar ficar espelhando com o celular o tempo todo, além da vasta lista de apps e canais.

A integração com a Alexa não é das melhores e não dá para dizer se é porque ela está ficando com dificuldade de escutar os comandos ou se o problema é o aplicativo.

Apesar disso, a assistente virtual conseguiu seguir os comandos básicos depois de algum tempo, mesmo quando era necessário repeti-lo.

O dispositivo também é de fácil instalação e manuseio, ficando rapidamente pronto para a sua hora de relaxar em frente à TV.

Veja também

Sport Artilheiro da Série B e do Sport no ano, Vagner Love recebe elogios de Enderson: "não é comum"