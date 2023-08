[Review] TV OLED 4K S90C da Samsung é como ver cores pela primeira vez

A- A+

A Samsung lançou recentemente, sua primeira TV OLED no Brasil, a OLED S90C. O aparelho traz um design super fino - característico dos televisores que usam a tecnologia - entregando também um "preto mais preto", uma vez que ela não precisa de retroiluminação, desligando os pixels não utilizados e aumentando o contrate da imagem. Dessa forma, as imagens exibidas na telona, que no catálogo da Samsung varia entre 55 e 65 polegadas, tornam-se ainda mais nítidas e cheias de contraste, dando a impressão - para quem não está acostumado - de estar vendo cores pela primeira vez.

O debute da sul-coreana vem como uma forte aposta na entrega de um aparelho que busca atender a públicos diversos, em um mercado ainda dominado por outra conterrânea asiática, LG Eletronics. O blog de Tecnologia e Games esteve com a TV OLED 4K S90C, de 55 polegadas, por uns dias e traz as impressões nas linhas a seguir.

Tela e design

Tecnologia OLED produz imagens com "preto de verdade". Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Ao tirar da caixa, a primeira coisa que chama atenção na TV é a espessura da tela. O painel de 55 polegadas é super fino e leve e os pés da TV, que servem de apoio para quem prefere apoiá-la em um móvel ao invés da parede, ocupam um espaço singelo, conseguindo dividir o espaço com outros eletrônicos. Segundo a Samsung, a OLED S90C traz 8 milhões de pixels que se apagam constantemente, produzindo o efeito de um preto mais presente.

Ele também conta com taxa de atualização de até 144 Hz, o que tornou a experiência durante o período de jogos ainda mais fluida. Em God of War Ragnarok, por exemplo, é possível utilizar a porta HDMI 2.1 para jogar o game no PlayStation 5, usando opções gráficas adicionais, que melhoraram a experiência do jogo. Testamos o modo resolução com qualidade de 40 fps a 120 Hz na TV e o de desempenho, a 120 fps a 120 Hz, rodando liso, sem engasgos.

Mas o que chamou atenção mesmo foi a reprodução de cores. Filmes coloridos, animações, tudo parece saltar aos olhos, com azuis vívidos, vermelhos intensos e muitas outras variações de cores que impressionam à primeira vista, mas também depois. A experiência de entretenimento se mostra completa ao ser combinada com a tecnologia Dolby Atmos com sensor de som em movimento na imagem. Tudo isso junto dá um aspecto premium ao aparelho, que consegue transformar o televisor no destaque de uma sala decorada para o lazer - que estaria ainda mais completa se combinada com uma soundbar.

Portas, conectividade e sistema operacional

N ova TV da Samsung vem com o Tizen, visto no em todos os modelos de televisores smart da marca. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Apesar de fina, a OLED 4K S90C traz as principais portas para conexão de outros aparelhos eletrônicos. São 4 portas HDMI 2.1, sendo uma delas eARC. Para outras conexões, a TV ainda conta com entrada para áudio óptico, antena e internet a cabo, além de duas portas USB-A.

Isso significa que o usuário terá facilidade em conectar tantos videogames da geração atual como o PS5 e os Xbox Series X e S, assim como outros dispositivos mais antigos. Por aqui, a TV se conectou rapidamente com os outros acessórios como o Home Theater e o console da Sony.

Sobre o sistema operacional, a nova TV da Samsung vem com o Tizen, visto no em todos os modelos de televisores smart da marca, mas que aqui teve uma interface renovada, com um menu lateral que lembra bastante os vistos em aplicativos de streaming. A navegação é bem intuitiva e é possível personalizar a tela de entrada para colocar seus apps preferidos.

Configurações

A OLED 4K S90C vem com processador Neural Quantum 4K que, segundo a fabricante, usa Inteligência Artificial para escanear a imagem e potencializar o brilho, além de simular imagens em 3D com a tecnologia de profundidade como na realidade. Na prática, ele ajuda a processar transmitir as imagens com uma rápida resposta, aumentando a qualidade do que é exibido em tela.

Controle remoto mais fino e mais sustentável

De uns tempos para cá, é possível ver que a Samsung traz entre as suas prioridades a marca da sustentabilidade. Por isso, o controle da TV sem pilhas é um ponto a mais no uso da TV. Leve, fácil de usar e recarregável também via USB-C, o pequenino adiciona um charme a mais ao modelo que, por si só, deve agradar quem busca um televisor premium.

Preço e disponibilidade

A TV OLED 4K S90C da Samsung já está disponível no mercado. O preço sugerido para o modelo de 55 polegadas, testado para essa análise, é de R$ 6.999, no site da fabricante sul-coreana. Já a versão com 65 polegadas sai por R$ 11.999.

Vale a pena?

Durante os testes o aparelho conseguiu reproduzir bem as imagens, inclusive durante o dia, quando a iluminação externa é mais forte. De fácil instalação e uso, a TV OLED 4K da Samsung funcionou de forma fluida, se conectando a outros eletrônicos rapidamente, fazendo com que a experiência diária fosse bastante satisfatória. Tem tudo para agradar o consumidor mais exigente e deve fazer muita gente ficar hipnotizado com a intensidade de suas cores, sendo um excelente debute para a marca.

Veja também

ATOS GOLPISTAS Anderson Torres na CPI: ex-ministro de Bolsonaro deve ser perguntado sobre minuta do golpe