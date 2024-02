Riot Games libera inscrições para teste do 2XKO (antigo Project L); saiba como participar

A- A+

Anunciado em 2023, o novo jogo da Riot Games chega a uma nova fase do desenvolvimento neste mês de fevereiro. Após ser batizado inicialmente de "Project L", o game recebeu o nome de "2XKO". A mudança foi anunciada nesta quinta-feira (22) pelo produtor executivo do game, Tom Cannon. Além disso, a Riot também liberou as inscrições para o teste do jogo.

De acordo com a Riot, o game de luta terá o formato 2x2 e contará com sistema de revezamento. Como o jogo ainda está em fase de desenvolvimento, a empresa buscará a opinião dos jogadores para eventuais melhorias.

Ao longo do ano, a empresa realizará demonstrações jogáveis em todo o mundo. Por enquanto, os locais ainda não foram divulgados.

Além disso, os jogadores poderão participar dos testes domésticos do game. A expectativa é que aconteçam antes do final do ano. Os interessados deverão se inscrever no site oficial da Riot. A participação está disponível para pessoas a partir de 13 anos de idade.

Segundo a Riot, a previsão é de que o game seja lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S em 2025.

Confira as primeiras imagens do game:

