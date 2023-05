A- A+

Roblox: criança gasta mais de 15 mil em jogo sem a mãe saber; veja dicas de como evitar Caso aconteceu no Reino Unido, mas é mais comum do que aparenta

Uma criança de 10 anos gastou mais R$ 15 mil em compras feitas dentro do jogo Roblox, sem a autorização da mãe. O caso aconteceu no Reino Unido, na Europa, e apenas uma semana depois das notificações de compra chegarem para a dona do cartão de crédito, foi que o banco da matriarca começou a analisar o pedido de reembolso feito pela britânica.

Segundo Georgina Munday, de 44 anos, mãe da menina, a pequena estava fazendo várias compras de 20 libras (cerca de R$ 120, em conversão direta). Ela teria conseguido alterar a senha do iPad utilizado pela família para ter acesso ao jogo sem que fosse necessário passar pela autorização e um responsável.

Para tentar reaver o dinheiro gasto pela criança, a britânica teve que recorrer ao programa de rádio da BBC de Londres, que ajudou com que o caso ganhasse notoriedade. Somente após o programa é que o banco, no qual Georgina tem conta, se prontificou a analisar a situação de reembolso. Antes de ir ao programa, mãe da menina também tentou entrar em contato com a Apple - fabricante do dispositivo em que o jogo estava instalado - e a instituição financeira.

No jogo, é possível encontrar muitos itens e recursos pagos com a moeda do game chamada "Robux". Para obter essa moeda é preciso comprar pacotes com dinheiro real. Após a repercussão do caso, os responsáveis pelo game chegaram a dar declarações que há ferramentas de controle parental, que devem ser ativadas pelos responsáveis. Porém, não é incomum, casos de crianças que gastaram quantias absurdas comprando esses tipos de pacotes.

Como evitar gastos indesejados feitos por crianças

Roblox pode até ter controle parental, ma nem todos os aplicativos possuem a ferramenta. O que pode ser feito pelos pais em dispositivos iOS e Android é ativar configurações nativas que ajudam a evitar esses acidentes.

No iPhone, o recurso se chama "pedir para comprar". Com ele, quando crianças querem comprar ou baixar um item no jogo, ou na App Store, uma solicitação é enviada para o organizador da família. Dessa forma, o adulto pode usar o próprio dispositivo para aprovar ou recusar a solicitação. Por exemplo, se uma criança quer comprar um aplicativo, o organizador da família pode ver qual é o app e aprovar ou recusar a compra.

Para ativar, basta ir em Ajustes e tocar no nome do usuário. Depois, basta ir para Compartilhamento Familiar, nome do familiar que deseja acionar a função e Pedir para Comprar.

Em celulares Android, existem duas opções: ativar a autenticação para todas as compras, que também ajuda na proteção geral de aquisições indesejadas, uma vez que pede a senha do dispositivo a cada solicitação, ou realizar a inscrição na Biblioteca da Família.

Nesta última, os responsáveis adicionam os filhos dentro da biblioteca e assim conseguem compartilhar aplicativos que podem ser utilizados pelos pequenos em seus próprios smartphones ou tablets. Com ele também é possível ativar o controle parental para crianças pequenas, que proíbe a compra. No caso de crianças mais velhas, entre 10 e 12 anos, a ferramenta envia uma notificação de autorização para gasto.

Para ativar, basta abrir a Play Store, apertar na imagem do usuário, no canto superior direito, e tocar em Configurações. Em seguida, o usuário deve tocar em Família > Fazer Inscrição para a Biblioteca da Família. A partir daí, é só seguir o passo a passo que o aplicativo indicar.

