Robô simulador orienta pacientes sobre como marcar consultas e exames em shopping de Olinda Aplicativo funciona no Android e no iOS e permite ao usuário encontrar abas para marcação de exames

Um robô simulador que circula no Shopping Patteo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, orienta pacientes a como marcar consultas e exames de imagem e laboratoriais em um aplicativo da startup Chapp, responsável pelo equipamento e que oferta consultas e exames com até 70% de desconto em clínicas médicas e laboratórios.

Pernambuco é o segundo estado do Nordeste a receber a empresa. O aplicativo funciona no Android e no iOS e permite ao usuário encontrar abas para marcação de exames e consultas em operações credenciadas como Hope, Esperança Max Clinicas Patteo, Olinda ProntImagem e Diago - São Marcos. A startup segue em negociação para expandir a rede de atendimento.

O atendimento na clínica ou laboratório se dá pela ativação do check-in do usuário sem precisar aguardar na recepção. “Tudo é prático. O produto permite o atendimento nas clínicas e laboratórios particulares, com um valor menor do que pelo modo tradicional de consulta”, explica um dos sócios da Chapp, Pedro Palma.

O principal objetivo do aplicativo é ajudar a população que tem dificuldade para realizar atendimento médico de qualidade em consultas e exames de imagem e laboratoriais. Fundado na Bahia, a plataforma tem mais de 85 mil usuários.

Para utilizar o Chapp, o usuário deve baixar o aplicativo e realizar uma assinatura, pagando uma anuidade de R$ 190 dividida em 12x sem juros, no valor de R$ 15,90 cada parcela. É possível usar três CPFs diferentes.

