Rockstar Games antecipa liberação do trailer de GTA 6; confira o vídeo Jogo contará com protagonista feminina e estará disponível em 2025

Com previsão de lançamento para esta terça-feira (5), o trailer de GTA 6 foi liberado nesta segunda-feira (4) pela Rockstar Games. A antecipação aconteceu depois que o vídeo foi vazado no início da noite.

De acordo com a produtora, o jogo estará disponível em 2025. Já as plataformas nas quais o GTA 6 poderá ser jogado ainda não foram anunciadas.

No trailer, é possível observar que o enredo da história se passará em Vice City, cidade clássica de outras edições do jogo. Além disso, a nova versão da franquia contará pela primeira vez com uma protagonista mulher.

Nas imagens, é possível observar que a história de Lucia e Jason deverá girar em torno de uma relação de cumplicidade para garantir a sobrevivência em uma cidade caótica. Mais detalhes sobre o jogo deverão ser divulgados em breve pela produtora em novos trailers.

Confira aqui o trailer oficial de GTA 6:

