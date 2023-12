Rockstar Games anuncia data de lançamento do primeiro trailer oficial de GTA 6

A- A+

Aguardado por jogadores de todo o mundo, o primeiro trailer oficial de GTA 6 ganhou data de lançamento nesta sexta-feira (1º). Uma atualização realizada no site da Rockstar Games apontou que o material deverá ser disponibilizado às 11h do dia 5 de dezembro.

O lançamento já havia sido anunciado pela produtora no último mês, mas ainda não tinha data para divulgação. Até agora, poucos detalhes sobre o game foram confirmados pela produtora.

No entanto, na imagem de anúncio do trailer, é possível observar um cenário semelhante ao da cidade de Vice City. A foto aumentou os rumores de que a nova edição do jogo se passará na cidade fictícia, que também é cenário de outras versões do Grand Theft Auto.

Anúncio foi publicado no site oficial da produtora | Foto: Reprodução/Rockstar Games

O lançamento em dezembro marca, ainda, a celebração de 25 anos da produtora. Em uma nota publicada no último mês, o CEO da Rockstar Games, Sam Houser, agradeceu a fidelidade dos jogadores ao longo dos anos.

“Tivemos a oportunidade de criar jogos pelos quais somos verdadeiramente apaixonados — sem vocês, nada disso seria possível, e somos muito gratos a todos vocês por compartilharem essa jornada conosco”, afirmou.

