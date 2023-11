Rockstar Games confirma lançamento de trailer de GTA 6

A- A+

Em anúncio publicado oficialmente nesta quarta-feira (8), a Rockstar Games informou que o trailer do GTA 6 será lançado em dezembro. O mês também marca a celebração de 25 anos da produtora responsável pelo desenvolvimento de todos os jogos da franquia.

Após mais de dez anos da chegada do último GTA, a nova versão da franquia é aguardada por jogadores em todo o mundo. Mas, apesar da divulgação da data de lançamento do trailer, ainda não existe confirmação de quando o jogo estará disponível.

A expectativa é que o GTA 6 seja lançado oficialmente em 2024. Até agora, nenhum detalhe sobre o jogo foi confirmado pela Rockstar Games. No entanto, um vazamento de dados em 2021 trouxe algumas informações sobre o desenvolvimento do jogo.

Último jogo da franquia foi lançado em 2013 | Foto: Rockstar Games/Divulgação

Caso se confirmem, o novo GTA terá como cenário Vice City e contará com mais de um protagonista, assim como acontece no GTA 5. Além do personagem masculino, a nova versão também contará com uma personagem feminina, que ganhará destaque no jogo pela primeira vez.

Na publicação realizada nesta quarta, o CEO da Rockstar Games, Sam Houser, não traz novos detalhes, mas agradece o apoio dos jogadores e fala sobre o entusiasmo com o lançamento.

“Tivemos a oportunidade de criar jogos pelos quais somos verdadeiramente apaixonados — sem vocês, nada disso seria possível, e somos muito gratos a todos vocês por compartilharem essa jornada conosco”, afirmou.

Além disso, ele também destaca o propósito da produtora fundada em 1998.

“A Rockstar Games foi fundada com base na ideia de que os videogames poderiam se tornar tão essenciais para a cultura quanto qualquer outra forma de entretenimento, e esperamos ter criado jogos que vocês amem em nossos esforços para fazer parte dessa evolução”, concluiu.

